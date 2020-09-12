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米其林大腕燒肉 X WAT 中秋「能喝的柚子」來了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
WAT文旦桑格莉亞雞尾酒。圖／WAT提供
WAT文旦桑格莉亞雞尾酒。圖／WAT提供

延續7月開賣即熱潮不斷的WAT X 米其林聯名系列，這次與三度摘星的米其林一星餐廳大腕燒肉專門店，聯手推出最強燒肉佐餐調酒「大腕 X WAT 柚薑遇見你雞尾酒」，另推出「能喝的柚子─微醺中秋禮盒六入組」，讓中秋送禮更有趣。

大腕燒肉專門店已連續三年奪得米其林一星，聯名酒款「大腕 X WAT柚薑遇見你雞尾酒」同樣訴求直接和單純─「和燒肉配著吃的雞尾酒」，柚子點出清雅果香與酸度，搭配蘇打氣泡的清爽，微微生薑辛辣與茶韻，為肉質的甜美畫龍點睛且去油解膩，聯名款同步於大腕燒肉與WAT概念店開賣。

運用白葡萄酒加上台灣特色水果文旦果汁，優雅接骨木花與酸甜帶點柚香苦味的果香交織，沁香風味細緻，WAT品牌創意長邱文駿（Jun Chiu）表示，這款「文旦桑格莉亞雞尾酒」也特別放入中秋禮盒，希望能以趣味的方式讓大家邊烤肉邊輕鬆喝，簡單玩一杯。

歡慶中秋佳節，WAT開賣「能喝的柚子─微醺中秋禮盒六入組」節慶價1,199元（原價1,300元）。內含大腕 X WAT柚薑遇見你雞尾酒*2入、文旦桑格莉亞雞尾酒*2入、百香果盤尼西林雞尾酒*2入。

WAT概念店

電話：(02) 2720-5161

地址：台北市信義區信義路五段16號1樓

營業時間：18:00 - 01:00 （周日~四）/ 18:00 ~ 02:30（周五）/ 16:00 ~ 02:30（周六）

WAT柚薑遇見你雞尾酒。圖／WAT提供
WAT柚薑遇見你雞尾酒。圖／WAT提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋 米其林 文旦

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