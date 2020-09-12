海巡馬崗哨所變身藝術咖啡廳 鮑魚搭配魯肉飯假日限定

交通部觀光局東北角管理處將海巡據點馬崗哨所整修，轉型為多元使用的遊憩據點「馬崗哨所Empress Gallery」藝術咖啡廳，昨天正式營運，店內結合「貓夫人」攝影展，展示在當地馬崗社區拍攝的貓咪倩影，成為眺望卯澳灣山海美景的全新休憩景點。

馬崗觀景台位福隆舊草嶺環狀自行車道上，在省道台2線107.7公里處，面海左側是卯澳灣、右鄰三貂角，原為海巡單位哨所駐守據點，近年因為勤務轉變，東北角管理處協助整修後，轉型為多元使用的遊憩據點，但保留2樓海巡站哨的空間，1樓打造成藝廊咖啡館，走出店外就能坐看遼闊的海蝕平台，以及卯澳灣與極東燈塔，視野相當美。

東北角管理處處長陳美秀表示，近年陸續將4個廢棄營區、建物改造再利用，馬崗觀景台為2層樓建築，並備有獨立汽機車停車空間，9月份開始由經營業者巧手布置，打造「馬崗哨所Empress gallery」成為複合式藝術空間，融合畫廊、咖啡廳，讓顧客欣賞藝術作品的同時，也能享受迷人的咖啡香。

首次展覽邀請以貓為攝影主題聞名的台灣女性攝影師貓夫人攝影展，展示在當地馬崗社區拍攝的貓咪倩影，展期至12月31日止，後續也會陸續展出與馬崗漁村、貓咪、海洋、東北角風景相關的各類藝術展覽，希望能提供在地青年藝術創作者的一個展示平台。