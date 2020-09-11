BERLUTI豐富型男生活 辦公室、居家也配備奢華小物

BERLUTI為完整型男的風格生活，延伸到居家、辦公室皮件設計，與設計大師聯手打造辦公桌墊、筆筒、筆架、文具收納盒等單品，為都會男士的精緻生活再上層樓。

這次合作的歐洲家居設計品牌包括Werkstätte Carl Auböck、San Lorenzo Silversmiths和Simon Hasan。BERLUTI在1950年就開始和創始於十九世紀晚期的Werkstätte Carl Auböck維也納黃銅工坊合作，採用生黃銅，表層覆以品牌標誌性的Venezia皮革，另一組圓弧邊角矩形收納盒，即是系出德國包浩斯學校的Carl Auböck二世在1951年製作的Venezia皮革手工縫製作品。