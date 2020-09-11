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BERLUTI豐富型男生活 辦公室、居家也配備奢華小物
BERLUTI為完整型男的風格生活，延伸到居家、辦公室皮件設計，與設計大師聯手打造辦公桌墊、筆筒、筆架、文具收納盒等單品，為都會男士的精緻生活再上層樓。
這次合作的歐洲家居設計品牌包括Werkstätte Carl Auböck、San Lorenzo Silversmiths和Simon Hasan。BERLUTI在1950年就開始和創始於十九世紀晚期的Werkstätte Carl Auböck維也納黃銅工坊合作，採用生黃銅，表層覆以品牌標誌性的Venezia皮革，另一組圓弧邊角矩形收納盒，即是系出德國包浩斯學校的Carl Auböck二世在1951年製作的Venezia皮革手工縫製作品。
San Lorenzo Silversmiths果盤三件套組則是在1996年設計而成，模擬手捧紙張時自然成型的輪廓與皺褶，表現純銀質感，新版設計則是在外部包覆Venezia皮革；義大利設計團隊Bottega Ghianda的木製相框，則帶來溫煦典雅的氣息；而Simon Hasan設計創作的花瓶五件套組，沿用了十五世紀將植物鞣製的皮革在水煮後、套放於木模具表面的工藝。BERLUTI創意總監Kris Van Assche表示，與資深匠人合作，也奠定此高端系列的雋永，創新大膽運用枇杷橙、日落紫、薔薇粉及品牌標誌菸草色，亦具有藝術質感；全新系列將在11月起於全球各店舖限量發售，即起先行在台北101的BERLUTI專門店搶先展出。
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