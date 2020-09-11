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【2020周年慶】蘭蔻必收小黑瓶買1送1、極光水買大送小

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻奶茶吐司底妝組：零粉感超持久粉底SPF38/PA+++ 或超極光精華水粉底、超緊顏白金青春煥亮雪露15ML、奶茶吐司刷具清潔海綿，價值4,944元、特價1,800元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻奶茶吐司底妝組：零粉感超持久粉底SPF38/PA+++ 或超極光精華水粉底、超緊顏白金青春煥亮雪露15ML、奶茶吐司刷具清潔海綿，價值4,944元、特價1,800元。圖／蘭蔻提供

2020年周年慶蘭蔻今年可說是超強優惠出爐，價格挑戰免稅價，最狂首推小黑瓶買1送1，極光水買150ml直接送100ml，還有兩款加大瓶，特價下來比母親節檔期划算，今年周年慶要讓蘭蔻鐵粉荷包大失血。

蘭蔻在各百貨周年慶第一周，先推出極光水買1送100，買150ml超極光活粹晶露正貨送50ml*2，直接打54折特價3,150元；經典小黑瓶鐵粉必收超未來肌因賦活露115ml大容量，原價11,500元、打56折特價6,480元。

第二周更猛，小黑瓶直接買1送1，買30ml超未來肌因賦活露，送7ml*4、1ml*2，45折特價2,700元；另也有極光水超極光活粹晶露250ml大容量，原價5,833元、特價4,320元。

其他特惠組也值得入手，如喜歡安瓶的人，可買超未來肌因安瓶組，含有超未來肌因賦活露50ml、超進化肌因活性安瓶20ml，搭配贈品原價8,646元、特價5,850元；新推出的絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，也與絕對完美玫瑰花瓣精露150ml搭配特惠組，原價12,913元、特價9,630元。

頂級保養可買黃金玫瑰修護組，含有絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml，搭配4款贈品，原價16,322元、特價9,900元。

蘭蔻的彩妝也有好口碑，特別是底妝推出奶茶吐司底妝組，選購零粉感超持久粉底SPF38/PA+++或超極光精華水粉底，直接送超緊顏白金青春煥亮雪露15ml、奶茶吐司刷具清潔海綿，特價1,800元；絕對完美底妝組，可選絕對完美底妝系列正產品任2種，特價6,705元。

蘭蔻極光水買1送100：買超極光活粹晶露150ML、贈超極光活粹晶露50ML X 2，價值5,833元、特價3,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻極光水買1送100：買超極光活粹晶露150ML、贈超極光活粹晶露50ML X 2，價值5,833元、特價3,150元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超級黑瓶買1送1：購買超未來肌因賦活露30ML、贈超未來肌因賦活露7ML*4、超未來肌因賦活露1ML*2，價值6,000元、特價2,700元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超級黑瓶買1送1：購買超未來肌因賦活露30ML、贈超未來肌因賦活露7ML*4、超未來肌因賦活露1ML*2，價值6,000元、特價2,700元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美輕奢組：絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶 12ML、絕對完美玫瑰花瓣精露150ML、絕對完美黃金玫瑰修護乳霜豐盈版5ML、絕對完美潔顏凝露15ML、絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹3ML，價值12,913元、特價9,630元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻絕對完美輕奢組：絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶 12ML、絕對完美玫瑰花瓣精露150ML、絕對完美黃金玫瑰修護乳霜豐盈版5ML、絕對完美潔顏凝露15ML、絕對完美黃金玫瑰修護眼部活粹3ML，價值12,913元、特價9,630元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因賦活露 115ml，原價11,500元、特價6,480元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因賦活露 115ml，原價11,500元、特價6,480元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻周年慶推出小黑瓶、極光水超強優惠。圖／蘭蔻提供
蘭蔻周年慶推出小黑瓶、極光水超強優惠。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因安瓶組：超未來肌因賦活露 50ML、超進化肌因活性安瓶 20ML、超未來肌因賦活露7ML、超進化肌因大眼精粹5ML、超極光活粹晶露10ML，價值8,646元、特價5,850元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超未來肌因安瓶組：超未來肌因賦活露 50ML、超進化肌因活性安瓶 20ML、超未來肌因賦活露7ML、超進化肌因大眼精粹5ML、超極光活粹晶露10ML，價值8,646元、特價5,850元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻黃金玫瑰修護組：絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ML、絕對完美黃金玫瑰修護露15ML、絕對完美黃金玫瑰修護精華5ML、絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶3ML、絕對完美黃金玫瑰修護眼霜3ML，價值16,322元、特價9,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻黃金玫瑰修護組：絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ML、絕對完美黃金玫瑰修護露15ML、絕對完美黃金玫瑰修護精華5ML、絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶3ML、絕對完美黃金玫瑰修護眼霜3ML，價值16,322元、特價9,900元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超極光活粹晶露 250ml，原價5,833元、特價4,320元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超極光活粹晶露 250ml，原價5,833元、特價4,320元。圖／蘭蔻提供

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