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賴清德首度擔任公益廣告製作人 與憨兒一起做月餅

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
副總統賴清德與育成基金會憨兒一同製作、品嚐月餅。圖/育成基金會提供
副總統賴清德與育成基金會憨兒一同製作、品嚐月餅。圖/育成基金會提供

中秋佳節就快到了，中秋月餅檔期買氣往往是決定社福團體營運狀況的指標，但今年受疫情影響，禮盒推廣不易，育成基金會這次邀來副總統賴清德收度擔任公益廣告製作人，並入鏡與憨兒一起手作月餅，呼籲大眾認購育成基金會的中秋月餅禮盒，支持身障朋友就業。

育成基金會表示，為了拍攝這支廣告影片，副總統特別親自率領屢獲獎的導演與製作團隊策畫，並就影片旁白字字斟酌推敲，用心錄製口白，以時間概念來闡述完成一顆月餅，不只是那麼5、6分鐘，而是花了6年或26年的努力，並向呼籲社會大眾支持身心障礙朋友們的努力，協助他們有「繼續走下去」的能力。

育成基金會說，拍攝當日，副總統在位於五股的慈育庇護工場，與三位身障天使共同手作美味月餅，唐寶寶小文則擔任副總統的助手，可愛的小文堅持「衛生第一」，在製作月餅前要求副總統邊唱「洗手歌」邊洗手，接下來兩人一同打蛋、揉麵團、將月餅捏進模型。

擔任助手的小文，年資已近7年，平常擔任烘焙助手，負責麵團搓圓、麵包半成品製作、原物料及半成品領取，小文因在學時對烘焙有興趣，在學校老師的協助下考取烘焙丙級證照，畢業後直接錄取育成基金會慈育庇護工場烘焙助手的職位，現在她最希望能用自己的薪水幫爸媽減輕買房的負擔。

此次廣告也一同入鏡的育成基金會董事長陳節如說，雖然心智障礙青年在反應、動作、理解能力上較一般人略顯遲緩，但透過就業服務員的教導，他們不僅能擁有執行與完成工作的能力，工作穩定度也相當高，憨兒們製作的月餅雖沒有華麗包裝，但品質絕對嚴格把關，今年雖遇到疫情，銷售環境嚴峻，但育成會堅持下去，盼大眾以行動支持憨兒，讓他們有穩定就業的機會。

月餅 廣告 中秋

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