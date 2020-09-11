打造專屬設計師家具！寬庭K’space推LILO單椅75折優惠

生活態度，來自於每個人對於藝術品味與生活的堅持，才能創造自我生活價值與舒適空間。寬庭K’space、K’space & Café選品．咖啡概念店，透過對於五感體驗與生活美好、經典的時尚風格，搭配情境美學，找尋居家的靈感，呈現多元素的居家氛圍，持續掌握全球居家設計脈動。

來自義大利設計家具品牌Moroso，放置在居家生活中，除了實用，更是妝點氛圍的最大亮點。Moroso每年會在全球各大城市，邀請專業設計師參賽，藉由自己的創意帶著有趣、好玩，來發揮想像力即創意，9月11日下午於信義誠品K’space & Café，邀請全台25位首席室內設計師，現場展現創意，參加Moroso小椅子創作會台北站（Miniatures Event, Taipei），透過每位台灣專業設計師的不同視角，將椅子展現出個人的藝術性與表達，盡情揮灑創意。

本次創作主題是Fjord armchair峽灣椅，該款椅子由Patricia Urquiola受到蛋椅啟發而設計，從海浪、貝殼找到靈感，看似不規則的高低分裂椅背，象徵海岸線的斷裂紋，實際坐上時，能感受到舒適感，而小椅子創作會邀來活動邀請由建築師安郁茜、GQ中文版總編輯杜祖業、視覺藝術家鄒駿昇擔任評審，獲獎設計師可獲得價值15萬的峽灣椅。