星二代「時尚教母」是哪位？初衣食午BELLAVITA開幕

精品複合店onefifteen初衣食午在台北BELLAVITA寶麗廣塲舉辦開幕記者會，枝葉扶疏的綠意植栽承襲品牌精髓，在2樓延攬自然光、打造一片都會中的秘境森林，囊括男、女裝及生活類的香氛、家飾等商品，共約80個品牌、占地79坪，成為品牌在大安路旗艦店之外的另一據點。

開幕當天邀請到音樂新秀暨星二代出席，包括林隆璇兒子林亭翰、游鴻明女兒游宇潼、檢場及李翊君女兒王敏淳，3位星小孩紛紛表示父母對於穿著管很深，私下都以T恤、牛仔褲的懶人系風格無妨，但出席活動務要搶眼，林亭翰即表示在生活或公開活動要切換不同風格，穿Doublet壽司丹寧外套覺得大膽有趣；游宇潼期許自己以「時尚教母」的氣勢穿Maison Margiela出席，表示有一層紗遮掩，是免於曝露的安全感，因國中就開始經營IG，對鍵盤俠的各式留言都能淡然處之；王敏淳則是身穿Cecilie Bahnsen出席，呼應內心的隱藏版小公主。