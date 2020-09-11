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星二代「時尚教母」是哪位？初衣食午BELLAVITA開幕
精品複合店onefifteen初衣食午在台北BELLAVITA寶麗廣塲舉辦開幕記者會，枝葉扶疏的綠意植栽承襲品牌精髓，在2樓延攬自然光、打造一片都會中的秘境森林，囊括男、女裝及生活類的香氛、家飾等商品，共約80個品牌、占地79坪，成為品牌在大安路旗艦店之外的另一據點。
開幕當天邀請到音樂新秀暨星二代出席，包括林隆璇兒子林亭翰、游鴻明女兒游宇潼、檢場及李翊君女兒王敏淳，3位星小孩紛紛表示父母對於穿著管很深，私下都以T恤、牛仔褲的懶人系風格無妨，但出席活動務要搶眼，林亭翰即表示在生活或公開活動要切換不同風格，穿Doublet壽司丹寧外套覺得大膽有趣；游宇潼期許自己以「時尚教母」的氣勢穿Maison Margiela出席，表示有一層紗遮掩，是免於曝露的安全感，因國中就開始經營IG，對鍵盤俠的各式留言都能淡然處之；王敏淳則是身穿Cecilie Bahnsen出席，呼應內心的隱藏版小公主。
位在BELLAVITA百貨2樓的onefifteen初衣食午全新店面，囊括男裝、女裝、生活風格的品牌，占比大約落在20%、55%、25%，以湖水綠地毯營造舒適購物空間，女裝品牌包括趣味解構的Maison Margiela、富於創意且人見人愛的JW Anderson以及以新月圖形和未來感著稱的Marine Serre；男裝包括鎮店之寶日本品牌Doublet以及Neil Barrett、Maison Mihara Yasuhiro、Marni等等；此外，本季獨家引進11 By BBS鞋履，而Maison Margiela 經典的Tabi分趾忍者靴和Reebok聯名款，即起在onefifteen初衣食午BELLAVITA店搶先開放預購。
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