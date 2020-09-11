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星宇「追月號」14日開搶！易遊網+住君品、吃三星頤宮

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
君品酒店雲軒西餐廳也納入套裝遊程。圖／易遊網提供
君品酒店雲軒西餐廳也納入套裝遊程。圖／易遊網提供

中秋節想離月亮更近一點？今年追月必備的偽出國航班，易遊網將於9月14日上午10點正式開賣。此次再度與星宇航空合作，銷售「星宇追月號」飛行體驗，以及中秋限量機酒一泊二食雙人套票，並獨家安排下榻入選米其林指南評鑑的「君品酒店」，共有4個航班、3大方案供選擇，最高規格方案還可享「雙米其林」美食饗宴。

易遊網X星宇航空「星宇追月號」中秋限量機酒雙人套票，提供3種米其林套裝供民眾選擇，包含「米其林尊爵套裝」搭乘星宇航空商務艙座席，機上享用首度推出來自日本米其林一星串燒品牌「台北鳥喜」特餐，住宿則安排「君品酒店」行政豪華客房，並品嘗連獲3年米其林三星餐廳「頤宮中餐廳」套餐饗宴，以及「雲軒西餐廳」自助早餐，再享免費使用「翰林軒」行政貴賓廳和延遲退房至2點，雙人含稅價33,000元，限量4組。

「米其林豪華套裝」搭配星宇航空經濟艙情人雅座(雙人獨享三人座)，入住「君品酒店」雅緻客房，餐食安排「豪華雙人龍蝦分享餐」及「雲軒西餐廳」自助早餐，加碼延遲退房至2點，雙人含稅價19,998元，限量20組。「米其林精緻套裝」為一泊一食方案，乘坐星宇航空經濟艙三人座，同樣入住「君品酒店」雅緻客房，搭配「雲軒西餐廳」自助早餐，雙人含稅價14,998元，限量15組。上述方案機上餐皆為米其林餐盤推薦的「胡同燒肉」所打造的機上特餐。

若想參加純飛行體驗，星宇航空每人含稅5,520元起，同樣包含機上餐食、機上免稅品75折優惠、候機室等活動。

此外，長榮航空也推出「賞月包機」、「雙十包機」共6班飛行體驗，經濟艙每人含稅5,888元起，機上提供視聽設備、免費WIFI、免稅品優惠外，機上餐安排米其林三星餐廳主廚日式套餐或鼎泰豐，而「雙十包機」的機型更特別安排「Hello Kitty夢想機」，再加贈Hello Kitty限量禮包。相關資訊可查易遊網。

星宇航空商務艙。圖／易遊網提供
星宇航空商務艙。圖／易遊網提供
搭中秋班機後，可住君品酒店；嘗頤宮中餐廳星料理。圖／易遊網提供
搭中秋班機後，可住君品酒店；嘗頤宮中餐廳星料理。圖／易遊網提供

米其林 君品 酒店

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