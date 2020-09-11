2銀4銅入袋 台酒OMAR威士忌獲IWSC肯定

台灣威士忌再發光！2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine and Spirit Competition, IWSC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲2面銀牌及4面銅牌，讓台灣威士忌揚名國際。

榮獲銀牌獎的「OMAR原桶強度麥芽威士忌波本桶」，是南投酒廠代表作之一，也是台灣波本桶威士忌的典範。「OMAR原桶強度麥芽威士忌波本桶」風味上麥芽伴隨蜂蜜、奶油、椰子等清甜香芬，口感豐富，層次堆疊而饒富變化。

另一款榮獲銀牌的「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌」，是台灣第一支以泥煤麥芽發酵蒸餾的威士忌，帶有焙烤龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞、龍眼花蜜的香甜。

OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC，International Wine and Spirit Competition）於1969年創立於英國倫敦，為國際間歷史最悠久，極具權威性之酒類競賽，素有「酒界奧林匹克大賽」之美譽。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，拿下百面以上獎牌，今年在IWSC獲獎，再次證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌。

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