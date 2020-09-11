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IG爆紅、有仙氣的「文青茶」！璞韻4特色打進茶飲市場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全新茶飲品牌「璞韻」以四大特色引爆話題。圖／璞韻提供
全新茶飲品牌「璞韻」以四大特色引爆話題。圖／璞韻提供

最近在IG引起po文熱潮，被稱作「質感茶」、「文青白瓶茶」、「仙氣茶」的璞韻茶飲，瓶身散發文青風格的設計，用日本和紙紋路、潑墨創造留白的意境，甚至有網友觀察到瓶身藏著設計小巧思，上有飛鳥、鹿與漁火。這款茶甫推出即引爆話題，究其原因，有4大特色。

一是嚴選100%日本春季一番茶與100%台灣春冬茶；二是強調「10小時16分靜置引香」；三為獨特的製茶方式─京都石臼低溫慢磨抹茶，可減低茶的苦味，散發特有的旨味；最後再以獨特凝香封藏工法，讓茶飲從頭到尾都能散發清雅茶香。

全新茶飲品牌「璞韻」的四季青茶選自100%台灣春冬茶，日本煎茶使用100%春日初萌的日本一番茶。這兩種茶葉的珍貴之處，在於春天和冬天溫度低，植物生長速度比較緩慢、較好蓄積養分，形成苦澀味的成分含量較少，能成就口間留香。

特色之一的「10小時16分靜置引香」，則是藉經驗豐富的資深製茶師，以精準的手感，配合日光與溫度調節時間的經驗，遵循古法靜置萎凋，直到外觀呈現「綠葉鑲紅邊」狀態，經師傅聞香判定後才能大功告成。

瓶身則藉潑墨、日本和紙與簡約字體，用清雅、留白的現代手法傳達品茶時的靜謐感，在茶香中增添文青感與仙氣意境。不僅如此，璞韻瓶身尺寸設計也呼應近年時尚小包風潮的流行熱度，調整市場主流瓶裝茶飲規格，將瓶身尺寸精緻化，好拿、好握、好拍，也是引起IG跟風熱潮的原因之一。

璞韻四季青茶、璞韻日本煎茶即日起於全台7-ELEVEN通路上市，10/6前可享每瓶29元(原價單瓶35元)，任選二瓶55元的優惠嘗鮮價。

日本 文青

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