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超爽住房專案！住星飯店「喝百威、吃滷味」只要+300

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
微醺怡夏住房專案，只要加300元就能在房內暢飲啤酒吃滷味。圖／國泰萬怡酒店提供 【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
微醺怡夏住房專案，只要加300元就能在房內暢飲啤酒吃滷味。圖／國泰萬怡酒店提供 【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

國旅市場逐漸回溫，想在周末放個假，又不想遠離市區、舟車勞頓，不妨趁低價入住市區星級飯店。位於中山區的台北國泰萬怡酒店鎖定輕旅商機，即日至10月30日入住「微醺怡夏」住房專案，只要300元即可加購6瓶冰涼的百威金尊啤酒及美味精選滷味拼盤，和家人好友在房內飲酒暢聊，享受市區小假期。

此外，國泰萬怡酒店位於14樓的Drift Lounge & Bar坐擁戶外高空露台，絕美星空夜景一覽無遺。10月1日中秋節當日晚間6點至9點將舉辦「中秋星空夜戶外燒烤派對」活動，原價每位1,880元，9月18日前預訂享早鳥優惠，每位1,580元。廚藝團隊獻上美國沙朗牛、維吉尼亞火腿、蒜蓉美國生蠔、炭烤鮮蝦等超過20到美味燒烤料理，再享啤酒暢飲。

結合高空燒烤派對，酒店也限量推出「怡饗星光」住房專案，入住豪華客房贈兩客 MJ Kitchen自助早餐以及兩位燒烤派對席位，專案價4,950元+15%，9月22日前預訂再享客房升等，入住擁有101景觀的卓越客房。電話：02-7750-3399。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

怡饗星光住房專案，可享燒烤派對大啖維吉尼亞火腿。圖／國泰萬怡酒店提供
怡饗星光住房專案，可享燒烤派對大啖維吉尼亞火腿。圖／國泰萬怡酒店提供
國泰萬怡豪華客房。圖／國泰萬怡酒店提供
國泰萬怡豪華客房。圖／國泰萬怡酒店提供

酒店 派對 中秋節

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