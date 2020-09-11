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明月一展盈虧之美 朗格122年誤差一天的秘密

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
1815 ANNUAL CALENDAR是第二款設有同名日曆功能的朗格腕錶，新作採用手上鏈機芯和指針式日期顯示，繼承1815系列一直以來的經典設計。圖 / 朗格提供。
1815 ANNUAL CALENDAR是第二款設有同名日曆功能的朗格腕錶，新作採用手上鏈機芯和指針式日期顯示，繼承1815系列一直以來的經典設計。圖 / 朗格提供。

在現存的曆象功能中，顯示月亮盈虧的月相（moon phase），可能是最不實用的一款。不像是日期、星期、月份可實際辨讀，月亮過往或許潮汐變動有關，但多數人的作息不會因月亮的形狀變化而有實際影響。但月相功能也是最浪漫的一種，月亮的大小不一、實際運作精密精確不一，甚至月相的表現手法（如精雕、人臉）、尺寸不同，各有賞玩趣味不同。

西元1999、2000左右，朗格在當時推出首款具備月相功能的款式，歷經22年，其中包含Lange 1、Saxonia、1815等不同系列，並有17款仍在量產中。基於身為當代製表、德國製表巔峰等級的典範，朗格樹立了月相表關於精準度的楷模：每122.6年（部分甚至可達1,058年）、才與朔望月有一日的誤距，也就是說：一旦在調整完畢後，腕表如能如實運轉，將要2142年後才需二度校準。

但這麼誇張的精準度，究竟是如何完成的呢？原來目前多數的月相顯示機制，是以具有59齒的齒輪以驅動兩個月亮的轉盤，而在這樣的運作下，每32個月將與實際月相相差一天，這對薩克森的製表師們，顯然有長足的改善可能：只要將月相盤與小時輪連接，就能讓月相與現實一樣恆常運行了。同時朗格再將月相盤塗上特殊配方的塗層，以抵消日光中非藍色的光譜，加上以雷射切割的星星，一片格外蔚藍的銀河宇宙，豁然現身。

如何在一只腕表中同時欣賞複雜曆象與月相功能？1815系列的Annual Calendar腕表具備包含月相顯示的「年曆（annual calendar）」功能，或可擔此重責大任。日期與星期同軸的次表面位於九點鐘方向、月份則位於三點鐘方向，而眾所注目的月亮則婉約「委身」於六點鐘，金質的小秒針與金質的月相盤，成為了時間以外的第二主角。然而具備眾多的時間資訊如何調整？兩點鐘方向的按鈕將完成快調的便利需求。至於德國銀的3/4夾板、螺絲固定黃金套筒、螺絲擺輪、鵝頸式槓桿？早是朗格、也是當代德國高級製表的圭臬，無須贅言。

朗格，1815年曆腕表，白金，40毫米，手上鍊機芯，時間顯示，月相與年曆功能顯示，價格店洽。
朗格，1815年曆腕表，白金，40毫米，手上鍊機芯，時間顯示，月相與年曆功能顯示，價格店洽。
1815年曆腕錶的日期、星期和月份皆以指針式顯示，月相精準度長達122.6年才有一天的誤差。圖 / 朗格提供。
1815年曆腕錶的日期、星期和月份皆以指針式顯示，月相精準度長達122.6年才有一天的誤差。圖 / 朗格提供。
40毫米的白金表殼，令這枚具備月相功能的1815年曆表，也能為女性輕鬆駕馭。圖 / 朗格提供。
40毫米的白金表殼，令這枚具備月相功能的1815年曆表，也能為女性輕鬆駕馭。圖 / 朗格提供。

德國 腕表

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