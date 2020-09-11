明月一展盈虧之美 朗格122年誤差一天的秘密

在現存的曆象功能中，顯示月亮盈虧的月相（moon phase），可能是最不實用的一款。不像是日期、星期、月份可實際辨讀，月亮過往或許潮汐變動有關，但多數人的作息不會因月亮的形狀變化而有實際影響。但月相功能也是最浪漫的一種，月亮的大小不一、實際運作精密精確不一，甚至月相的表現手法（如精雕、人臉）、尺寸不同，各有賞玩趣味不同。

西元1999、2000左右，朗格在當時推出首款具備月相功能的款式，歷經22年，其中包含Lange 1、Saxonia、1815等不同系列，並有17款仍在量產中。基於身為當代製表、德國製表巔峰等級的典範，朗格樹立了月相表關於精準度的楷模：每122.6年（部分甚至可達1,058年）、才與朔望月有一日的誤距，也就是說：一旦在調整完畢後，腕表如能如實運轉，將要2142年後才需二度校準。

但這麼誇張的精準度，究竟是如何完成的呢？原來目前多數的月相顯示機制，是以具有59齒的齒輪以驅動兩個月亮的轉盤，而在這樣的運作下，每32個月將與實際月相相差一天，這對薩克森的製表師們，顯然有長足的改善可能：只要將月相盤與小時輪連接，就能讓月相與現實一樣恆常運行了。同時朗格再將月相盤塗上特殊配方的塗層，以抵消日光中非藍色的光譜，加上以雷射切割的星星，一片格外蔚藍的銀河宇宙，豁然現身。