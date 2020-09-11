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飛上天賞月吃燒肉！星宇航空「中秋雙機」9月14日開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
飛天之後，旅客無需準備食材和露營裝備，輕鬆就能徜徉在月色下，享受獨特的中秋露營賞月體驗。圖／KLOOK提供
飛天之後，旅客無需準備食材和露營裝備，輕鬆就能徜徉在月色下，享受獨特的中秋露營賞月體驗。圖／KLOOK提供

中秋4天連假，星宇航空主推「上天追月」之旅。KLOOK將於9月14日（一）早上10點開賣星宇航空中秋特別航班，獨家販售10月1日下午4點起飛的「JX8327嫦娥機」，以及10月2日早上11點啟程的「JX8227兔兔機」兩班限定班機，可以一網打盡夕陽與夜色，或是搭乘早班飛機盡收空中美景，在空中度過個與眾不同的中秋假期！

KLOOK也推出機加酒的多種方案，其中，商務艙旅客可在中秋連假搶手時刻入住桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，享有一泊二食、池畔吧Happy Hour以及機場接駁等尊榮假期體驗；另獨家與「半島秘境」合作，預訂經濟艙雙人「賞月雅座」套票的旅客，可以在台灣最北端的秘境享受奢華露營，還有專業燒烤主廚在直升機停機坪烤肉，旅客無需準備食材和露營裝備，就能輕鬆徜徉在月色下，看著無敵海景與大自然共眠。

乘坐商務艙和賞月雅座的旅客，還能享有專屬雙人套票尊榮禮，包括已絕版星宇航空限定中秋禮盒星宇箱#STARBOX、星探者輕量提袋、印有星宇航空LOGO的特製月亮抱枕，以及日本航線限定商務艙用酒─梅錦白鶴錦純米大吟釀180ml。全機旅客則可獲得星宇航空限定的撲克牌、星探者旅行貼紙、已絕版的「蛋寶識別證帶」外，以及賞月專機搭乘證書。

搭乘本次商務艙的旅客，也可搶先品嘗日本航線限定商務艙餐點─台北鳥喜雞串燒盛，是星宇航空與連續三年獲得《米其林指南台北》餐盤推薦餐廳「台北鳥喜」聯手推出的最新機上餐食；搭乘經濟艙旅客同樣能享受在空中吃胡同燒肉，品嘗中秋佳節限定賞月甜點；此外，搭乘星宇航空中秋限定航班的旅客只要出示登機證，10月4日自11月30日期間可享「胡同燒肉」9折優惠（10月9日至11日除外）。

KLOOK獨家販售星宇航空中秋限定航班，純飛行體驗5,520/人。

星宇航空中秋限定航班的旅客只要出示登機證，10月4日至11月30日期間可享「胡同燒肉」9折優惠，10月9日至11日除外，不含1成服務費。圖／KLOOK提供
星宇航空中秋限定航班的旅客只要出示登機證，10月4日至11月30日期間可享「胡同燒肉」9折優惠，10月9日至11日除外，不含1成服務費。圖／KLOOK提供
乘坐商務艙和賞月雅座的旅客，可享有專屬限定驚喜禮組，包括已絕版的星宇航空限定中秋禮盒星宇箱 #STARBOX等。圖／KLOOK提供
乘坐商務艙和賞月雅座的旅客，可享有專屬限定驚喜禮組，包括已絕版的星宇航空限定中秋禮盒星宇箱 #STARBOX等。圖／KLOOK提供

中秋

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