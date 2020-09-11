無視疫情 橡木桶洋酒看好中秋禮盒商機

距離中秋節倒數20天左右，中秋禮盒促銷也逐漸加溫，進入白熱化階段。雖然新冠肺炎疫情至今尚未完全解除警報，橡木桶洋酒總經理袁德珮，依舊看好今年中秋禮盒商機：「我們近期的營業額，大約比去年同期成長10%，在來客數方面，也成長了20％左右。」

市場大有可為，作為國內酒類零售通路龍頭的橡木桶洋酒，早已做好準備，預先向國外原廠追貨。袁德珮表示：「今年受疫情衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍為大家緊急追貨，不讓消費者失去佳節歡慶氛圍，隨著台灣疫情受到控制，景氣逐漸回升，可以從中觀察到，台灣消費者對酒品的需求，還是存在的。」

除了向原廠追貨，橡木桶更加碼開新店，袁德珮說：「我們橡木桶全省第32家連鎖店，下個星期就要在新北市蘆洲盛大開幕。全店設有無障礙設施，歡迎大家前來選購。」

橡木桶今年秋節推薦連續7年被評為全球最受尊崇50大酒莊之一的聖大力，希望搭上中秋買氣，順勢於九月中旬推出全球限量5000瓶的智利聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒，是數一數二的頂級系列，號稱「品質媲美法國五大酒莊」。

在威士忌部分，則以愛爾蘭天頂威士忌為主軸，推出都柏林復興名仕威士忌典藏禮盒。此外，來自波本酒之父Elijah Craig的酒廠海悅（Heaven Hill）的旗下伯翰肯塔基威士忌，是第一支使用軟冬小麥而成的威士忌，搭上木質禮盒，更加強調了烤橡木桶的沉香氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康