913週日限時七小時！85度C大杯冰拿鐵咖啡 第二杯20元

九月天氣仍然有點熱，隨時都想來杯冰咖啡，飲料烘培品牌85℃公布，於9/13(日)舉辦大杯冰拿鐵咖啡第二杯20元特價活動，全台門市從9/13日當天下午一點開始到晚上八點為止，活動限時7小時，要吸引咖啡控衝一波！

業者表示，冰拿鐵咖啡第二杯20元特價活動，從9/13(日)下午一點起到晚上八點為止，活動優惠僅適用現場購買，限正常冰或少冰，活動期間內兩杯大杯冰拿鐵原價180元，第二杯20元特價後每組110元。85 Cafe APP、線上訂餐外送或外帶無此優惠，現場帶走每人限購三組（一組兩杯），數量有限賣完為止，以現場實際供應情況為準。

另外85℃起推出四款新口味的波士頓切片蛋糕，有臺灣芋頭、日本抹茶、義大利檸檬、法國草莓等風味。其中宇治金時波士頓和香檸奶奶波士頓為限量販售，數量有限賣完為止，以上咖啡特價活動與蛋糕新品資訊，可上85℃官方粉絲團查詢。

85℃新品波士頓派：宇治金時。圖／85℃ 提供 85℃新品波士頓派：香檸奶奶。圖／85℃ 提供

哪裡買

85℃門市

9/13(日)下午一點開始到晚上八點

大杯冰拿鐵咖啡，913限時7小時第二杯特價20元(一組110元)

售價與活動資訊僅供參考，如有更動以各店現場實際公告為準