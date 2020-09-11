聽新聞
test
0:00 / 0:00
913週日限時七小時！85度C大杯冰拿鐵咖啡 第二杯20元
九月天氣仍然有點熱，隨時都想來杯冰咖啡，飲料烘培品牌85℃公布，於9/13(日)舉辦大杯冰拿鐵咖啡第二杯20元特價活動，全台門市從9/13日當天下午一點開始到晚上八點為止，活動限時7小時，要吸引咖啡控衝一波！
業者表示，冰拿鐵咖啡第二杯20元特價活動，從9/13(日)下午一點起到晚上八點為止，活動優惠僅適用現場購買，限正常冰或少冰，活動期間內兩杯大杯冰拿鐵原價180元，第二杯20元特價後每組110元。85 Cafe APP、線上訂餐外送或外帶無此優惠，現場帶走每人限購三組（一組兩杯），數量有限賣完為止，以現場實際供應情況為準。
另外85℃起推出四款新口味的波士頓切片蛋糕，有臺灣芋頭、日本抹茶、義大利檸檬、法國草莓等風味。其中宇治金時波士頓和香檸奶奶波士頓為限量販售，數量有限賣完為止，以上咖啡特價活動與蛋糕新品資訊，可上85℃官方粉絲團查詢。
哪裡買
85℃門市
9/13(日)下午一點開始到晚上八點
大杯冰拿鐵咖啡，913限時7小時第二杯特價20元(一組110元)
售價與活動資訊僅供參考，如有更動以各店現場實際公告為準
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言