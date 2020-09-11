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皇家哥本哈根推大唐玫瑰系列 在家輕鬆打造丹麥皇室風

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
「大唐玫瑰系列」餐盤杯款是必備的單品，能自然地與現有餐瓷完美結合，毫無違和感地混搭使用，還能為餐桌增添更多浪漫的驚喜。 圖／皇家哥本哈根提供
「大唐玫瑰系列」餐盤杯款是必備的單品，能自然地與現有餐瓷完美結合，毫無違和感地混搭使用，還能為餐桌增添更多浪漫的驚喜。 圖／皇家哥本哈根提供

受到丹麥王儲、王妃喜愛的丹麥名瓷Royal Copenhagen（皇家哥本哈根）大唐草系列，今年適逢上市20周年，品牌特別以大唐草創作者Karen Kjeldgaard-Larsen聯手視覺藝術家Mette Hannemann一同創作的方式，推出限量版「大唐玫瑰系列」來歡慶這特別的日子，並嘗試以噴繪與手繪共同呈現的方式，讓餐桌和居家生活增添一抹獨特的藝術氣息。

限量珍藏版的「大唐玫瑰系列」，同時以噴繪與手繪共同呈現的結果出乎意料的浪漫，並充滿詩意外，也為大唐草系列增添了新的活力，彷彿二重奏般豐富了大唐草的經典圖案，讓玫瑰於盤面上自由生長延伸，從初冒的枝枒到一朵朵盛開的玫瑰，最後盛綻成如詩如畫般的美麗輪廓，不但是實用的餐瓷，也是顯而易見的收藏品。

「大唐玫瑰系列」共有 9 件限定作品，包括：茶壺、高腳缽、隔熱杯、大小橢圓盤、大橢圓深盤、湯盤、圓盤以及花瓶。

在選擇運用哪些器皿作為創作的物件時，Karen 及 Mette 也有獨到的想法。她們說，茶壺、高腳缽以及花瓶因為具有高度，即便不盛裝任何東西，依然能成為餐桌以及家中的吸睛擺飾品，加上其立體、漂亮的雙面向，可以使手繪與噴繪圖案各自於其中一面完整呈現，讓這些物件於餐桌或家中擺放時，只要轉個面，又能呈現出另一種美麗的風景。

「大唐玫瑰系列」餐盤杯款則是必備的單品，能自然地與現有餐瓷完美結合，毫無違和感地混搭使用，還能為餐桌增添更多浪漫的驚喜。

此外，歡慶「大唐玫瑰系列」上市，皇家哥本哈根這次也與山蘭居合作，推出聯名下午茶「餐桌上的綻藍花園」，鹹食部份包括酪梨雞肉三明治、帕瑪火腿布里起司三明 治以及肋眼佛卡夏三明治，都是店內的經典招牌料理，但皆以丹麥獨有的開口三明治樣貌呈現，正是主廚Anne 呼應皇家哥本哈根餐瓷背後所代表的丹麥文化，而用心創作出的特色料理，限定推出至9月30日。

限量珍藏版的「大唐玫瑰系列」，同時以噴繪與手繪共同呈現的結果出乎意料的浪漫，並充滿詩意外，也為大唐草系列增添了新的活力，彷彿二重奏般豐富了大唐草的經典圖案。 圖／皇家哥本哈根提供
限量珍藏版的「大唐玫瑰系列」，同時以噴繪與手繪共同呈現的結果出乎意料的浪漫，並充滿詩意外，也為大唐草系列增添了新的活力，彷彿二重奏般豐富了大唐草的經典圖案。 圖／皇家哥本哈根提供
歡慶「大唐玫瑰系列」上市，皇家哥本哈根這次也與山蘭居合作，推出聯名下午茶「餐桌上的綻藍花園」。 圖／皇家哥本哈根提供
歡慶「大唐玫瑰系列」上市，皇家哥本哈根這次也與山蘭居合作，推出聯名下午茶「餐桌上的綻藍花園」。 圖／皇家哥本哈根提供

丹麥 手繪 王儲

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