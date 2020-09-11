中秋來場偽出國！星宇追月號14日開賣 亮點一次看

星宇航空宣布，將要打造偽太空旅行，於10月1日至2日推出FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗，每天三航班，商務艙獨步全球品嘗星宇首度公開的日本航線機上餐點鳥喜串燒，另有豪華套裝行程送旅客到奢華營地半島秘境住宿賞月。9月14日上午10時準時於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel網頁開賣。

星宇說，每天將有三航班，JX8227（兔兔機）自中午11時起飛，沿途可欣賞東海岸及花蓮縱谷壯闊景致，南向時可透過機長導覽進行高空海島巡禮；JX8327（嫦娥機）下午4時起飛；JX8587（吳剛機）下午5時30分起飛，除可在空中賞月，還有機會捕捉與那國島、宮古島等島嶼風情，回程時還有百萬夜景歡迎旅客回家。

星宇說，經濟艙飛行體驗價含稅5,520元，繼廣受好評的七夕專機情人雅座，再度推出雙人套票組合，各航班商務艙各釋出四組雙人套票，經濟艙4到13排座位將規畫有20組為觀景加大雅座，雙人可享單排三人座位，還可擁有宇宙限定雙人套票尊榮禮絕版星宇箱 #STARBOX，搭配星探者輕量提袋（太空銀）、星宇特製月亮抱枕、星宇日本航線商務艙用酒梅錦白鶴錦純米大吟釀180ml。

星宇說，所有旅客皆可獲得賞月專機搭乘證書及星探者登機禮，內含已絕版的蛋寶識別證帶、小舖熱賣款星探者旅行貼紙、星宇機上樸克牌及STARLUX標籤便利貼。自10月4日至11月30日期間，出示飛行體驗登機證即可享胡同燒肉九折優惠。

星宇說，特於桃園機場候機室打造快閃太空俱樂部，除有宇宙星際感場景，STARWONDERERS星探者角色也化身拍照立牌，現場還有DJ精彩表演，打造最有太空感的候機室派對。搭乘星宇追月號，機上購物更是不可錯過的行程，無論是預購或於航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至béshopping免稅品預購網選購。