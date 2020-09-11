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Palladium大玩標語設計讓軍靴變更潮 ASICS復刻經典越野鞋打造撞色新款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS復刻了經典越野鞋，把Outdoor感結合撞色元素，打破框架讓消費者更好搭配。圖／ASICS提供
ASICS復刻了經典越野鞋，把Outdoor感結合撞色元素，打破框架讓消費者更好搭配。圖／ASICS提供

Palladium推出PAMPA FUTURE未來系列鞋款，呼應多元價值，大玩標語設計，讓軍靴也變潮。而ASICS復刻了經典越野鞋，把Outdoor感結合撞色元素，打破框架讓消費者更好搭配。

PAMPA FUTURE未來系列靈感源自Z世代，Palladium從環境友善、性別平權及自由正義的議題為出發，與多位意見領袖合作，透過動態創作強調鞋款特色與各自擅長的領域展現，示範年輕世代勇於展現自我。Palladium選用經典PAMPA為創作藍本，推出黑、白配色，軍綠色系以及亮眼的橘色，另外同步打造低筒鞋型，鞋身皆以「MAKE THE FUTURE」標語設計裝飾，後跟的鞋提織帶則印有「ALL UNIQUE - ALL TOGETHER」核心理念。強調日常生活同樣可以打造潮流穿搭細節，並專注於實踐生活的創作。

Palladium推出PAMPA FUTURE未來系列鞋款，呼應多元價值，大玩標語設計，讓軍靴也變潮。
Palladium推出PAMPA FUTURE未來系列鞋款，呼應多元價值，大玩標語設計，讓軍靴也變潮。

而ASICS繼春夏後，再度打造受歡迎的GEL-NANDI OG系列越野鞋，共11款新配色。包闊了深藍搭上亮橘，或是檸檬黃配天空藍等撞色設計，無論是公園野餐聚會、或是自然舒適的野營行程，皆能輕鬆搭配。ASICS以皮革分層異材質拼接及線條設計展現潮流巧思，搭配過去經典越野跑鞋的抓地力鞋釘，鞋跟更置入品牌招牌科技「亞瑟膠」，保有科技融合潮流設計美學品牌概念。此次GEL-NANDI OG還同步推出中高筒鞋款，為腳踝提供更舒適全面的保護。

ASICS GEL-NANDI OG系列越野鞋2,980元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-NANDI OG系列越野鞋2,980元。圖／ASICS提供

ASICS GEL-NANDI OG系列越野鞋3,580元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-NANDI OG系列越野鞋3,580元。圖／ASICS提供

Palladium PAMPA OX FUTURE靴2,280元。圖／Palladium提供
Palladium PAMPA OX FUTURE靴2,280元。圖／Palladium提供

Palladium PAMPA HI FUTURE靴2,680元。圖／Palladium提供
Palladium PAMPA HI FUTURE靴2,680元。圖／Palladium提供

Palladium PAMPA HI FUTURE靴2,680元。圖／Palladium提供
Palladium PAMPA HI FUTURE靴2,680元。圖／Palladium提供

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