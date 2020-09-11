凱歌香檳X草間彌生聯名 「香檳貴婦2012」限量100瓶

凱歌香檳（Veuve Clicquot）以女性特有的細膩與大膽前瞻的創新，為品牌樹立了獨特的個性風範，向來是生活態度與藝術的表彰。凱歌夫人曾經說過 : 「我們的香檳必須在風味及視覺讓人驚豔。」

從這樣的角度來看，日本經典藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）與凱歌香檳的聯名合作，再恰當不過！草間彌生為2012年份的凱歌香檳貴婦（Veuve Clicquot La Grande Dame 2012）設計限定版包裝，以她經典的圓點圖騰，包覆凱歌香檳貴婦的酒標與外盒包裝，全球限量100瓶，目前售價未定。

草間彌生原本就是凱歌夫人（Madame Clicquot）的仰慕者，因為她們的人生經歷相當類似。她們同樣出生在富裕家庭，同樣遭逢巨變，同樣憑藉自身的力量，闖出一片天。

早在2006年，草間彌生就曾在一場東京的慈善拍賣會中，運用她經典的紅色圓點，處理凱歌夫人的畫像，以表達她對凱歌夫人景仰。

這款凱歌香檳與草間彌生聯名的「香檳貴婦2012」，將於9月23日至29日在東京新宿伊勢丹百貨一樓的快閃店限時限量開賣。

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