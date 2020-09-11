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喬治傑生經典FUSION 20歲了！彩色寶石可訂製專屬款

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生最經典的珠寶系列FUSION今年歡慶20週年，推出限量訂製服務。圖／喬治傑生提供
喬治傑生最經典的珠寶系列FUSION今年歡慶20週年，推出限量訂製服務。圖／喬治傑生提供

丹麥百年皇室御用精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），最經典的珠寶系列FUSION今年歡慶20週年。這個由妮娜古柏（Nina Koppel）創意發想的系列，首先開啟自由混搭概念的先河，因為能由配戴者以個人的方式透過層疊配戴創作出專屬於自己風格珠寶，自推出以來風靡全球。20週年推出訂製服務，更將這種自由個人化珠寶的特色提升到新的層次。

20週年限量訂製戒指，戒環內側鐫刻著2020年份字樣，備有黃K金、玫瑰K金、及白K金共三種不同色調的金質可選，可以個人喜好及想要紀念的意義選擇鑲嵌8顆或16顆別具意義的精選寶石與鑽石，包括藍寶石、黃色剛玉、粉紅剛玉、綠色沙弗萊石、黑鑽石等不同色澤的彩色寶石。配戴時以個人習慣、喜好、場合、或當日穿著，可以單圈、雙圈、三圈不同材質組合配戴。

GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K金戒指鑲嵌沙佛萊石、黃色剛玉、粉紅剛玉、藍寶石、黑鑽石、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K金戒指鑲嵌沙佛萊石、黃色剛玉、粉紅剛玉、藍寶石、黑鑽石、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列中圈戒環，18K玫瑰金戒指鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉、鑽石，66,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列中圈戒環，18K玫瑰金戒指鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉、鑽石，66,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K玫瑰金戒指鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K玫瑰金戒指鑲嵌粉紅剛玉、黃色剛玉、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K白金戒指鑲嵌沙弗萊石、藍寶石、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列三件式，18K白金戒指鑲嵌沙弗萊石、藍寶石、鑽石，約12萬7,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列中圈戒環，18K金鑲嵌沙佛萊石、黃色剛玉、粉紅剛玉、藍寶石、黑鑽石、鑽石，66,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列中圈戒環，18K金鑲嵌沙佛萊石、黃色剛玉、粉紅剛玉、藍寶石、黑鑽石、鑽石，66,600元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列兩件式，18K玫瑰金鑲嵌沙佛萊石、藍寶石、鑽石，97,100元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列兩件式，18K玫瑰金鑲嵌沙佛萊石、藍寶石、鑽石，97,100元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列兩件式，18K白金戒指鑲嵌粉紅剛玉、沙佛萊石、藍寶石、鑽石，97,100元起。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN 2020 FUSION限量訂製系列兩件式，18K白金戒指鑲嵌粉紅剛玉、沙佛萊石、藍寶石、鑽石，97,100元起。圖／喬治傑生提供

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