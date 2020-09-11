Carol世界烘焙地圖／酥香嫩 港式酥皮蛋塔、義式甜甜圈

「到不了的地方，就用甜點吧」，暫時不能出國，就在廚房用味蕾旅行！

由 網路知名烘培達人Carol 老師解說，分享世界各地經典烘焙點心的起源小故事，今天達人介紹兩道酥香可口的下午茶點心，分別是濃郁酥皮內餡滑嫩的香港「港式酥皮蛋塔」、外型可愛滋味多變的義大利炸甜點「義式甜甜圈」，現在快來一起做做看吧。

【香港／港式酥皮蛋塔】

● Carol老師說：港式酥皮蛋塔小故事

港式蛋塔又稱廣式蛋塔，20 世紀初起源於中國廣州，最初是由英式水果塔改良製作。1927 年，廣州的「眞光酒樓」首先推出蛋塔，一時之間造成轟動，所以其他酒樓餐廳的師傅也爭相學習蛋塔的製作，成為廣式茶點的必點食品。40 年代隨著大量廣州移民移居至香港，也將蛋塔帶到了香港及澳門，經過再次改良，就變成了現在香港獨有的「港式蛋塔」，這才讓蛋塔發揚光大。

港式蛋塔的塔皮製作方式有兩種，一種是餅乾塔皮（Cookie crust），製作方式較簡易，口感扎實酥脆，在香港也稱為「曲奇蛋塔」。另一種是中式酥皮塔皮，由油皮及油酥兩種麵團組合再反覆擀壓，此款做法成品層次分明，吃起來口感酥鬆不油不膩。兩款蛋塔的內餡皆類似廣式傳統甜品中的「燉蛋」，由牛奶、雞蛋及糖混合而成，表面光滑如鏡面，口感滑嫩，這就是港式蛋塔的獨特迷人之處。

「一件蛋塔加一杯奶茶」，這是香港茶餐廳中標準的下午茶，蛋塔甜香誘人，入口又鬆又滑，搭配香濃奶茶，實在是完美組合。

●材料

（份量：約8個，直徑 7cm菊花塔模）

●酥皮

1. 油皮

中筋麵粉100g

糖粉30g

雞蛋1個（淨重約50g）

無鹽奶油（室溫）30g

2. 油酥

低筋麵粉100g

無鹽奶油（室溫）60g

●蛋塔液

雞蛋4個（淨重約200g）

細砂糖45g

煉乳25g

牛奶110g

港式酥皮蛋塔：在工作桌及醒製好的酥皮麵團表面撒上少許中筋麵粉，擀開成為正方形，中間放上略整成方形的油酥麵團。圖／幸福文化 提供 港式酥皮蛋塔：四周的油皮麵皮往中間折包住油酥，收口捏緊。圖／幸福文化 提供 港式酥皮蛋塔：圓片壓入塔模中，讓麵皮貼緊塔模，邊緣稍微捏至高出塔模邊緣少許，然後放冰箱冷藏，備用。圖／幸福文化 提供

●作法

首先製作酥皮

1. 無鹽奶油切小塊，回復室溫。

2. 將油皮材料的糖粉、雞蛋及無鹽奶油加入中筋麵粉中。

3. 用手混合均勻成團。

4. 移至桌面搓揉5-6分鐘至光滑均勻。

5. 密封麵團醒置30-40分鐘。

6. 將油酥材料無鹽奶油加入低筋麵粉中。

7. 用手慢慢將奶油及麵粉捏合成為一個均勻團狀（不需要搓揉過久, 避免麵粉出筋影響口感），密封好放冰箱，備用。

8. 在工作桌及醒製好的酥皮麵團表面撒上少許中筋麵粉，擀開成為正方形，中間放上略整成方形的油酥麵團。

9. 四周的油皮麵皮往中間折包住油酥，收口捏緊。

10. 工作桌及麵團表面撒上少許中筋麵粉，擀成長方形然後折三折。

11. 麵皮轉90 度，再度擀開成為長方形，然後折三折。

12. 麵皮再轉90 度，再度擀開成為長方形，然後折三折。

13. 用保鮮膜包覆麵皮， 放冰箱冷藏30 分鐘。

14. 在菊花塔模塗抹一層無鹽奶油，然後撒上一層低筋麵粉，將多餘麵粉倒掉。

15. 取出麵皮，表面撒上少許低筋麵粉，擀開成為40*30cm 薄片。

16. 用直徑約8cm 的餅乾模壓出8 個圓片。

17. 每個圓片壓入塔模中，讓麵皮貼緊塔模，邊緣稍微捏至高出塔模邊緣少許，然後放冰箱冷藏，備用。

港式酥皮蛋塔：。圖／幸福文化 提供 港式酥皮蛋塔：放入已經預熱至190 度C 的烤箱中， 烘烤16-18分鐘至蛋液凝固。圖／幸福文化 提供 港式酥皮蛋塔：冷卻後倒出塔模。圖／幸福文化 提供

●製作蛋塔液

1. 將細砂糖及煉乳加入雞蛋中攪拌均勻。

2. 加入牛奶攪拌均勻，用篩網過濾。

3. 蛋液倒入塔模中約8 分滿。

4. 放入已經預熱至190 度C 的烤箱中， 烘烤16-18分鐘至蛋液凝固。

5. 冷卻後倒出塔模即可。

【義大利／義式甜甜圈】

● Carol老師說：義式甜甜圈小故事

義式甜甜圈。圖／幸福文化 提供

Bomboloni 是一種義大利式的甜甜圈，在義大利的各個地區都很常見，是一種油炸甜點，也稱為「Krapfen」。最早出現是在1600 年，起源於奧地利施蒂里亞州首府格拉茨（Graz），一個被綠樹環繞的美麗小鎭。

這種甜蜜的點心最初是為了狂歡節慶典而準備的。之後它從格拉茨（Graz）傳到維也納，然後在奧地利統治下的義大利北部特倫蒂諾地區（Trentino）廣泛流行。這些令人難以抗拒的小甜甜圈在義大利全國各地的無數糕點店、麵包店和咖啡店中作為小吃販售。

Bomboloni 是圓形的油炸麵團，主要由雞蛋、麵粉、酵母製成，然後下鍋油炸成一個一個圓球狀。組織蓬鬆柔軟而甜美。炸好的甜甜圈可以直接吃或是依照喜好擠入巧克力醬、蛋奶醬、花生醬或果醬，並在表面撒上糖粉。無論喜歡哪種口味，美味的炸甜甜圈都可以在溫熱的狀態下盡情享用。通常在早餐時搭配卡布奇諾一起吃，或者作為下午的零食或甜點食用。

●材料（份量：約 20個）

●麵團

高筋麵粉200g

鹽1/8 茶匙（約0.5g）

細砂糖15g

無鹽奶油15g

速發乾酵母1/3 茶匙（約1.5g）

雞蛋1個

牛奶 90g

●內餡及裝飾

細砂糖2-3 大匙

榛果巧克力醬150g

義式甜甜圈：平均分割成20 等份。圖／幸福文化 提供 義式甜甜圈：整齊排放在烤盤，表面噴水整盤放烤箱再發30分鐘。圖／幸福文化 提供 義式甜甜圈：將麵團放入油鍋中，小火炸至金黃色撈起，瀝乾油。圖／幸福文化 提供

●作法

請依照「麵團基本操作」揉好麵團並發酵1小時至兩倍大。

1. 工作桌上撒些高筋麵粉，將發酵完成的麵團移出到桌面，表面也撒些高筋麵粉。

2. 用手將麵團中的空氣壓下去並擠出來。

3. 平均分割成20 等份。

4. 小麵團光滑面翻折出來，收口捏緊滾圓。

5. 整齊排放在烤盤，表面噴水整盤放烤箱再發30分鐘。

6. 液體植物油倒入油炸鍋中，中火加熱至木筷放入會產生小氣泡的程度。

7. 將麵團放入油鍋中，小火炸至金黃色撈起，瀝乾油。

8. 榛果巧克力醬裝入擠花袋中，使用 0.5cm 圓形擠花嘴。

9. 炸好的甜甜圈沾裹一層細砂糖。

10. 擠花嘴插入甜甜圈中，擠入適量榛果巧克力醬即完成。

義式甜甜圈：擠花嘴插入甜甜圈中，擠入適量榛果巧克力醬。圖／幸福文化 提供

※作者介紹：Carol（胡涓涓老師），擅長以料理、烘焙寫日記，呈現外婆與母親的家傳好味，並熱愛分享餐桌美食，所經營的粉絲團與頻道都受到眾多網友喜愛。