Carol世界烘焙地圖／酥香嫩 港式酥皮蛋塔、義式甜甜圈
「到不了的地方，就用甜點吧」，暫時不能出國，就在廚房用味蕾旅行！
由 網路知名烘培達人Carol 老師解說，分享世界各地經典烘焙點心的起源小故事，今天達人介紹兩道酥香可口的下午茶點心，分別是濃郁酥皮內餡滑嫩的香港「港式酥皮蛋塔」、外型可愛滋味多變的義大利炸甜點「義式甜甜圈」，現在快來一起做做看吧。
【香港／港式酥皮蛋塔】
● Carol老師說：港式酥皮蛋塔小故事
港式蛋塔又稱廣式蛋塔，20 世紀初起源於中國廣州，最初是由英式水果塔改良製作。1927 年，廣州的「眞光酒樓」首先推出蛋塔，一時之間造成轟動，所以其他酒樓餐廳的師傅也爭相學習蛋塔的製作，成為廣式茶點的必點食品。40 年代隨著大量廣州移民移居至香港，也將蛋塔帶到了香港及澳門，經過再次改良，就變成了現在香港獨有的「港式蛋塔」，這才讓蛋塔發揚光大。
港式蛋塔的塔皮製作方式有兩種，一種是餅乾塔皮（Cookie crust），製作方式較簡易，口感扎實酥脆，在香港也稱為「曲奇蛋塔」。另一種是中式酥皮塔皮，由油皮及油酥兩種麵團組合再反覆擀壓，此款做法成品層次分明，吃起來口感酥鬆不油不膩。兩款蛋塔的內餡皆類似廣式傳統甜品中的「燉蛋」，由牛奶、雞蛋及糖混合而成，表面光滑如鏡面，口感滑嫩，這就是港式蛋塔的獨特迷人之處。
「一件蛋塔加一杯奶茶」，這是香港茶餐廳中標準的下午茶，蛋塔甜香誘人，入口又鬆又滑，搭配香濃奶茶，實在是完美組合。
●材料
（份量：約8個，直徑 7cm菊花塔模）
●酥皮
1. 油皮
中筋麵粉100g
糖粉30g
雞蛋1個（淨重約50g）
無鹽奶油（室溫）30g
2. 油酥
低筋麵粉100g
無鹽奶油（室溫）60g
●蛋塔液
雞蛋4個（淨重約200g）
細砂糖45g
煉乳25g
牛奶110g
●作法
首先製作酥皮
1. 無鹽奶油切小塊，回復室溫。
2. 將油皮材料的糖粉、雞蛋及無鹽奶油加入中筋麵粉中。
3. 用手混合均勻成團。
4. 移至桌面搓揉5-6分鐘至光滑均勻。
5. 密封麵團醒置30-40分鐘。
6. 將油酥材料無鹽奶油加入低筋麵粉中。
7. 用手慢慢將奶油及麵粉捏合成為一個均勻團狀（不需要搓揉過久, 避免麵粉出筋影響口感），密封好放冰箱，備用。
8. 在工作桌及醒製好的酥皮麵團表面撒上少許中筋麵粉，擀開成為正方形，中間放上略整成方形的油酥麵團。
9. 四周的油皮麵皮往中間折包住油酥，收口捏緊。
10. 工作桌及麵團表面撒上少許中筋麵粉，擀成長方形然後折三折。
11. 麵皮轉90 度，再度擀開成為長方形，然後折三折。
12. 麵皮再轉90 度，再度擀開成為長方形，然後折三折。
13. 用保鮮膜包覆麵皮， 放冰箱冷藏30 分鐘。
14. 在菊花塔模塗抹一層無鹽奶油，然後撒上一層低筋麵粉，將多餘麵粉倒掉。
15. 取出麵皮，表面撒上少許低筋麵粉，擀開成為40*30cm 薄片。
16. 用直徑約8cm 的餅乾模壓出8 個圓片。
17. 每個圓片壓入塔模中，讓麵皮貼緊塔模，邊緣稍微捏至高出塔模邊緣少許，然後放冰箱冷藏，備用。
●製作蛋塔液
1. 將細砂糖及煉乳加入雞蛋中攪拌均勻。
2. 加入牛奶攪拌均勻，用篩網過濾。
3. 蛋液倒入塔模中約8 分滿。
4. 放入已經預熱至190 度C 的烤箱中， 烘烤16-18分鐘至蛋液凝固。
5. 冷卻後倒出塔模即可。
【義大利／義式甜甜圈】
● Carol老師說：義式甜甜圈小故事
Bomboloni 是一種義大利式的甜甜圈，在義大利的各個地區都很常見，是一種油炸甜點，也稱為「Krapfen」。最早出現是在1600 年，起源於奧地利施蒂里亞州首府格拉茨（Graz），一個被綠樹環繞的美麗小鎭。
這種甜蜜的點心最初是為了狂歡節慶典而準備的。之後它從格拉茨（Graz）傳到維也納，然後在奧地利統治下的義大利北部特倫蒂諾地區（Trentino）廣泛流行。這些令人難以抗拒的小甜甜圈在義大利全國各地的無數糕點店、麵包店和咖啡店中作為小吃販售。
Bomboloni 是圓形的油炸麵團，主要由雞蛋、麵粉、酵母製成，然後下鍋油炸成一個一個圓球狀。組織蓬鬆柔軟而甜美。炸好的甜甜圈可以直接吃或是依照喜好擠入巧克力醬、蛋奶醬、花生醬或果醬，並在表面撒上糖粉。無論喜歡哪種口味，美味的炸甜甜圈都可以在溫熱的狀態下盡情享用。通常在早餐時搭配卡布奇諾一起吃，或者作為下午的零食或甜點食用。
●材料（份量：約 20個）
●麵團
高筋麵粉200g
鹽1/8 茶匙（約0.5g）
細砂糖15g
無鹽奶油15g
速發乾酵母1/3 茶匙（約1.5g）
雞蛋1個
牛奶 90g
●內餡及裝飾
細砂糖2-3 大匙
榛果巧克力醬150g
●作法
請依照「麵團基本操作」揉好麵團並發酵1小時至兩倍大。
1. 工作桌上撒些高筋麵粉，將發酵完成的麵團移出到桌面，表面也撒些高筋麵粉。
2. 用手將麵團中的空氣壓下去並擠出來。
3. 平均分割成20 等份。
4. 小麵團光滑面翻折出來，收口捏緊滾圓。
5. 整齊排放在烤盤，表面噴水整盤放烤箱再發30分鐘。
6. 液體植物油倒入油炸鍋中，中火加熱至木筷放入會產生小氣泡的程度。
7. 將麵團放入油鍋中，小火炸至金黃色撈起，瀝乾油。
8. 榛果巧克力醬裝入擠花袋中，使用 0.5cm 圓形擠花嘴。
9. 炸好的甜甜圈沾裹一層細砂糖。
10. 擠花嘴插入甜甜圈中，擠入適量榛果巧克力醬即完成。
※作者介紹：Carol（胡涓涓老師），擅長以料理、烘焙寫日記，呈現外婆與母親的家傳好味，並熱愛分享餐桌美食，所經營的粉絲團與頻道都受到眾多網友喜愛。
【摘文選自：《Carol的世界烘焙地圖：到不了的地方，就用甜點吧》、作者： Carol胡涓涓、圖文：幸福文化、整理：記者柯意如】
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