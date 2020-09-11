RIMOWA回來了！全新店進駐信義區 再也不用透過代買了

豪華行李箱品牌RIMOWA真的回來了！經過幾年的代理權之爭，品牌先在7月中旬時開設全新維修中心，現在全新的據點也將要開幕了，屆時消費者將不用透過代買，或是只能乾瞪眼而無法買到了。

雖然新冠肺炎的影響，國境旅行並未開放，但仍無法阻礙RIMOWA回歸台灣的計畫。先在內湖開設全新客戶服務中心，保證既有產品消費者的維修問題，現在品牌更決定要進駐信義區Bellavita（寶麗廣塲）的一樓街角處，承接先前男鞋品牌的位置，成立全新概念店。從外觀的預告來看，未來這間店也會遵循全球門市的設計概念來裝潢。根據代理商美之心透露，正式開幕未定，但最晚時間會落在10月底或11月上旬。佔地約20坪的店面，比起過往其他代理商經營時略小，但還是能解了想買RIMOWA產品消費者的癮。

RIMOWA行李箱正式回歸，將進駐信義區Bellavita百貨，成立品牌全新門市。記者曾智緯／攝影

另外，由於台灣的RIMOWA是屬於代理商經營，美之心也表示所以未來的產品還是以常規跟大眾化的選擇為主。特殊限定款或是聯名款，都還不確定是否會銷售，一切都依德國總廠來決定。