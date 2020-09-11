3個「台灣控」的名產選物帖 旅遊達人私房伴手禮「BEST 3」

國旅大爆發，台灣旅行正夯！除了欣賞美景、品嘗美食、體驗風土民情，買回期待已久的伴手禮，更是不能忘記的事情，無論是自己獨享旅行延續的樂趣，或是與家人好友分享，台灣名產都是絕佳選擇。

一起來看看三位「超喜歡台灣」的旅遊達人，選物私房名單有哪些，用伴手禮延續一段段旅行美好滋味吧。

【一青妙的BEST 3名產選物帖】

1.台南連得堂的煎餅

「全部都是手工製作，不管吃幾片也都不會膩的樸素味道」，這是一靑妙喜愛的理由。座落在台南市内，寺廟對面小巷的店裡，第四代的主理人蔡偉忠靜靜地製作著煎餅。簡單且帶有歷史的滋味，非常的純粹。帶有柔和甜香、 飄散著雞蛋香味的「雞蛋煎餅」(原味)與有嚼勁的「味噌煎餅」(味噌口味)是這家店的經典口味。在店內購買一人限定兩袋。「花生」、「海苔」與「芝麻」口味的煎餅則需要提前預定。每種口味都很可口。

2.所長茶葉蛋「蛋願人長久／四囍蛋禮」

推薦的理由是「台灣的茶葉蛋隨時都可方便食用」。這是由據點在台南的店家花費時間與心力所製作挑選出來的茶葉蛋，使用日式風呂敷布巾包裝的盒內裝有四顆茶葉蛋，雞蛋使用特殊的紅鑽茶與獨門的中藥配方熬製而成。更驚人的是， 盒內的滷汁可以直接食用或是運用在料理製作上也OK。茶葉蛋滷得很入味，蛋黃帶著濕潤的口感。因為沒有添加防腐劑，開封後請儘早食用。

3.台南葡吉食品「雪花餅」

「融合著牛軋糖與派皮的絕妙口感，令人一口接一口，欲罷不能」。如同一靑妙所說，搭配起來的和諧味道就是好吃！使用無鹽奶油、牧場培育的健康雞蛋、天然食材的海藻糖、講究的小麥粉與蔓越莓精心製作。份量比較大，也相當有飽足感。

※一靑妙 Hitoto Tae：父親是台灣人，母親則是日本人，幼年時期在台灣度過，11 歲開始移居日本生活。具有專欄作家、演員與牙醫等多重身分。著有以自己的家族與台灣為主題《我的箱子》( 講談社) 等著作。獲頒為台南市親善大使，致力於台日之間的文化交流。http://ameblo.jp/hitototae/

【片倉真理的BEST 3名產選物帖】

片倉真理的BEST 3名產選物帖。圖／幸福文化提供

1.旭成「菜脯餅」

「運用醃製曬乾的蘿蔔製作成的點心，一吃就上癮，酥脆的口感好美味」。使用時常在台灣料理中被使用的菜脯，入口後帶有台灣風味的香氣擴散開來。酥脆的口感、恰到好處的厚度，雖然只是食指第一個關節處再稍微小一點的尺寸， 吃起來卻相當有飽足感，打開包裝袋之後，手一直停不下來。不會太甜也不會太鹹太辣，剛剛好的甜味與鹹度。一大袋內分裝成許多小袋，適合拿來當成分送給大家的伴手禮。

2.羅山大自然體驗農家「泥火山豆腐乳」

「運用泥火山的水與有機大豆製作成的豆腐乳。沒有奇怪的味道，適合用來配飯或是加在小黃瓜上品嚐」。這個豆腐乳一吃驚人！首先是打從內心被如同生巧克力般的柔滑口感所打動，那芳醇、優雅如白味噌般有層次的滋味。一塊豆腐乳具有相當程度的份量，如此驚人的美味卻不知不覺就這樣吃完了。台灣東部花蓮縣富里鄉羅山村所製作的有機豆腐乳，實在太美妙了！

3.李亭香「平安龜」

「烏龜造型的花生口味糕點，內餡是帶有迷人香氣的芝麻餡。」如同片倉眞理所說，烏龜的造型討喜又可愛。打開包裝的瞬間，花生的香氣飄散四溢。放入口中相當有份量且Q彈，咬下後沒想到卻是稍微具有黏牙的口感，讓人覺得驚喜。請記得配茶或咖啡一起食用才不會太過甜膩。1895年創業的糕餅老店的人氣商品。

※片倉眞里 Katakura Mari：住在台灣的日本作家。撰寫、企劃有關於台灣的書籍與導覽書，以及在女性雜誌和網站的專欄連載執筆。受到台灣的自然、歷史與風土所吸引，走遍台灣各地。主要著作有《台湾探見：ちょっぴり台湾体験》（Wedge 出版）。twitter @formosamari

【青木由香的BEST 3名產選物帖】

青木由香的BEST 3名產選物帖。圖／幸福文化提供

1.澎湖的「花生酥」

「在士東市場試吃過後就被這款點心征服了。只使用花生與麥芽糖、少許的砂糖製作，類似花生醬凝固後的酥脆口感，會讓人上癮的味道。大約是在2008年第一次吃到，幾年後開始在雜誌與網路上被廣泛介紹。老闆為了專心於享受衝浪生活而關店退休，在這之後我仍然忘不了這個味道，在台北買不到的時候，直接從澎湖訂購。自己實在太想吃了於是乎開始在店內販賣這款點心，因為反應非常好，現在仍然持續販售中。」

2.溫記「大紅袍香麻辣油」

「與日本的辣油容量相比下尺寸比較大，但因為太美味只花了三個月就用完。花椒的香味迷人，用途廣泛，可以淋在餃子上，加在炒飯、乾拌麵、燙靑菜裡等攪拌食用，或是煮日式辣炒牛蒡絲時也可以使用這個辣油。將絞肉、蔥與豆豉、辣油拌炒調味，加入豆腐後就是道地的麻婆豆腐。在我們家烹調義大利菜時也使用這瓶辣油。累積在瓶底的渣渣不要浪費，記得倒出使用，美味加倍。」

3.蝦皮

「適合熬湯，口感柔軟日曬過的蝦子。因為先用鹽水煮過才進行日曬，鹹度恰到好處。不需要添加醬油或鹽，可以直接當作調味料使用。這是用來煮湯的好食材，價格又低廉，店家會幫你塞到塑膠袋裡，塞得滿滿地如同枕頭般的大小讓你帶回去，我也會小包裝分送給喜歡做菜的朋友。大量購買的時候，我會放入冰箱冷藏保存。每次只取出需要的份量的話，保存期限至少可以維持一年。」

※靑木由香 Aoki Yuka：四捨五入後，住在台灣的年資長達20 年。時常在日台媒體執筆或是取材，向日本人介紹最喜歡的台灣。著作有《奇怪ねー台湾（繁體中文版：奇怪ㄋㄟ- 台灣）》（東洋出版）《最好の台湾（繁體中文版：最好的台灣）》《台湾のいいものを持ち帰る（繁體中文版：台灣好貨色）》（皆為講談社出版）。台北的選物店「你好我好」店主。

※選物為作家旅遊私房經驗分享，實際販售情況均以各店家現場為準

【以上選文摘自《台灣名產選物帖》、作者：超喜歡台灣編輯部（台湾大好き編集部）、譯者： Allen Hsu、圖文提供：幸福文化、整理：記者柯意如】