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最好混搭的聯名珠寶！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶推出耳環和項鍊等新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶推出耳環和項鍊等新品。圖／HEARTS ON FIRE提供

美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE去年與當紅設計師Hayley Paige推出聯名珠寶系列，以Hayley Paige同名品牌的經典婚紗系列為靈感，鑲嵌HEARTS ON FIRE「全世界車工最完美的鑽石」，各式戒指設計活潑大方、很容易互相搭配，深受喜愛。今年第二波的合作更加碼推出項鍊、耳環、戒指等不同的設計，部分耳環款式可以單獨選購混搭配戴，今於台北舉辦新品發表會，品牌特地從美國空運來台Hayley Paige時髦不落俗套的宴會禮服搭配展示珠寶，凸顯整體設計活潑百變的個性。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige這次的聯名珠寶新品，以深受歡迎的Behati、Harley禮服為靈感來源，首度推出耳環與項鍊。波西米亞風格的Behati系列洋溢浪漫自由的風情。Behati Beaded項鍊共又大中小三種不同的尺寸，交錯鑲嵌大小不同的鑽石，彷彿領口的一抹微笑曲線；Behati Silhouette項鍊造型則如展開的一對翅膀。系列共有4款不同造型的耳環，其中Behati Bold Shape以金屬圓珠半包覆鑽石的耳針耳環可以單只選購，自由混搭。

線條洗鍊簡潔的Harley系列，設計包含大量的交岔與V字線條元素，靈感來自同名婚紗的條紋與凸顯身材曲線的腰身抓摺設計。Harley Silhouette項鍊結合蜿蜒弧線與V字線條，別緻有個性。耳環則以美國流行文化中以代表擁抱與親吻的XO為靈感，分為兩種尺寸，中型款可單只選購。全新的Love Code Heartbeat戒指，將見到戀人時心跳加速的心電圖線條戴在手上，個性設計頗具視覺效果。全系列設計都輩有玫瑰金與白K金兩種材質可選，搭配性高，為日常時尚妝點璀璨光芒。

LOVE CODE HEARTBEAT玫瑰金鑽石戒指，76,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
LOVE CODE HEARTBEAT玫瑰金鑽石戒指，76,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED白K金鑽石耳環大型款，86,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED白K金鑽石耳環大型款，86,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige配戴HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列2020年全新作品。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige配戴HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列2020年全新作品。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BOLD SHAPE白K金鑽石耳環，40,000元，可單只購買。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BOLD SHAPE白K金鑽石耳環，40,000元，可單只購買。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige配戴HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列 2020年全新作品。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige配戴HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列 2020年全新作品。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY XO玫瑰金鑽石耳環小型款，40,000元，可單只購買。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY XO玫瑰金鑽石耳環小型款，40,000元，可單只購買。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE玫瑰金鑽石耳環，10萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE玫瑰金鑽石耳環，10萬6,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED玫瑰金鑽石項鍊小型款，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED玫瑰金鑽石項鍊小型款，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI白K金鑽石耳環，88,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI白K金鑽石耳環，88,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED玫瑰金鑽石項鍊大型款，19萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI BEADED玫瑰金鑽石項鍊大型款，19萬3,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY SILHOUETTE白K金鑽石項鍊，69,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY SILHOUETTE白K金鑽石項鍊，69,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供
模特兒展演HEARTS ON FIRE X Hayley Paige系列珠寶新品。圖／HEARTS ON FIRE提供

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