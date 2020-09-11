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最好混搭的聯名珠寶！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige
美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE去年與當紅設計師Hayley Paige推出聯名珠寶系列，以Hayley Paige同名品牌的經典婚紗系列為靈感，鑲嵌HEARTS ON FIRE「全世界車工最完美的鑽石」，各式戒指設計活潑大方、很容易互相搭配，深受喜愛。今年第二波的合作更加碼推出項鍊、耳環、戒指等不同的設計，部分耳環款式可以單獨選購混搭配戴，今於台北舉辦新品發表會，品牌特地從美國空運來台Hayley Paige時髦不落俗套的宴會禮服搭配展示珠寶，凸顯整體設計活潑百變的個性。
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige這次的聯名珠寶新品，以深受歡迎的Behati、Harley禮服為靈感來源，首度推出耳環與項鍊。波西米亞風格的Behati系列洋溢浪漫自由的風情。Behati Beaded項鍊共又大中小三種不同的尺寸，交錯鑲嵌大小不同的鑽石，彷彿領口的一抹微笑曲線；Behati Silhouette項鍊造型則如展開的一對翅膀。系列共有4款不同造型的耳環，其中Behati Bold Shape以金屬圓珠半包覆鑽石的耳針耳環可以單只選購，自由混搭。
線條洗鍊簡潔的Harley系列，設計包含大量的交岔與V字線條元素，靈感來自同名婚紗的條紋與凸顯身材曲線的腰身抓摺設計。Harley Silhouette項鍊結合蜿蜒弧線與V字線條，別緻有個性。耳環則以美國流行文化中以代表擁抱與親吻的XO為靈感，分為兩種尺寸，中型款可單只選購。全新的Love Code Heartbeat戒指，將見到戀人時心跳加速的心電圖線條戴在手上，個性設計頗具視覺效果。全系列設計都輩有玫瑰金與白K金兩種材質可選，搭配性高，為日常時尚妝點璀璨光芒。
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