最好混搭的聯名珠寶！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige

美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE去年與當紅設計師Hayley Paige推出聯名珠寶系列,以Hayley Paige同名品牌的經典婚紗系列為靈感,鑲嵌HEARTS ON FIRE「全世界車工最完美的鑽石」,各式戒指設計活潑大方、很容易互相搭配,深受喜愛。今年第二波的合作更加碼推出項鍊、耳環、戒指等不同的設計,部分耳環款式可以單獨選購混搭配戴,今於台北舉辦新品發表會,品牌特地從美國空運來台Hayley Paige時髦不落俗套的宴會禮服搭配展示珠寶,凸顯整體設計活潑百變的個性。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige這次的聯名珠寶新品,以深受歡迎的Behati、Harley禮服為靈感來源,首度推出耳環與項鍊。波西米亞風格的Behati系列洋溢浪漫自由的風情。Behati Beaded項鍊共又大中小三種不同的尺寸,交錯鑲嵌大小不同的鑽石,彷彿領口的一抹微笑曲線;Behati Silhouette項鍊造型則如展開的一對翅膀。系列共有4款不同造型的耳環,其中Behati Bold Shape以金屬圓珠半包覆鑽石的耳針耳環可以單只選購,自由混搭。