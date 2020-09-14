唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌-皇家禮炮23年，讓日常不尋常

撰文 / 曾俊林

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉經瑋運用蝕刻版畫技法，勾勒呈現出皇家禮炮23年蘊含熱帶水果鳳梨、芒果、龍眼與高山美人茶香…等滿滿的台灣味。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
劉經瑋運用蝕刻版畫技法，勾勒呈現出皇家禮炮23年蘊含熱帶水果鳳梨、芒果、龍眼與高山美人茶香…等滿滿的台灣味。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在生活繁忙的現在，從白天到深夜，從家中到戶外的 Happy Hour 時光，要如何跟親朋好友在各種場域、各種時刻，隨心所欲地創造出無限精彩的品酩時光?

關於以上種種，就交給皇家禮炮吧。不管是日常餐宴、下午茶、或是辦公室聚會，餐桌上只要有了皇家禮炮，看似尋常的日常風味，自然而然地隨著皇家禮炮的加入，立刻將桌上饗宴調和躍升成為精彩的風味。

細細純飲，可以讓種種味覺記憶像燦爛煙火般地層層綻放。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
細細純飲，可以讓種種味覺記憶像燦爛煙火般地層層綻放。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌─皇家禮炮23年，酒體的風味巧妙融入台灣專屬味譜。每當與各種台灣料理搭配時，更是相互輝映、相得益彰，總能夠讓熱愛美食的台灣人，從味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺，都彷彿經歷了一場衝擊六感的極致美學饗宴。

這款獨獻台灣的皇家禮炮23年威士忌，充滿迷人的東方美人茶香，以及龍眼乾、熟透的鳳梨、芒果與香蕉的氣息。酒款從台灣在地素材發想，由皇家禮炮首席調酒師 Sandy Hyslop 與前愛馬仕調香師皇家禮炮創意顧問 Barnabé Fillion共同打造，透過難以記數的原酒氣味組合，成就一場香醇華麗的難忘饗宴。

打開皇家禮炮23年盒裝，具台灣味的富饒場景，躍然紙上。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
打開皇家禮炮23年盒裝，具台灣味的富饒場景，躍然紙上。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際級插畫藝術家劉經瑋，將豐富的福爾摩沙元素巧妙呈現在皇家禮炮23年包裝盒內，彰顯出皇家禮炮23年如藝術品般的尊榮感。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際級插畫藝術家劉經瑋，將豐富的福爾摩沙元素巧妙呈現在皇家禮炮23年包裝盒內，彰顯出皇家禮炮23年如藝術品般的尊榮感。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年全新改裝上市的皇家禮炮23年，在包裝盒內插畫設計方面，延續連續7年榮獲8項德國紅點設計獎的國際級插畫家劉經瑋親自操刀，以台灣著名的東方美人茶、熱帶水果與果乾為靈感，運用蝕刻版畫技法，帶來十九世紀古地圖的畫風，將兒時鄉下老家熟成的金煌芒果、田邊窯烤龍眼木質香氣、山野林間的苔蘚嗅覺，全都喚了出來，畫出這幅詮釋台灣味的當代經典。

皇家禮炮23年外盒取材自英國都鐸王朝建築的雙鑽石菱形美學。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
皇家禮炮23年外盒取材自英國都鐸王朝建築的雙鑽石菱形美學。 圖／皇家禮炮 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在外盒設計方面，則取材自英國都鐸王朝建築的雙鑽石菱形美學，以優雅的前開式鏤空設計，來透視盒內的精緻酒瓶。盒身上還有著英國王室成員出席重要場合時所配戴的最高規格的「綬帶」設計，詮釋俐落的現代時尚感。

此外，皇家禮炮23年威士忌延用歐洲王室專用色的帝王紫陶瓷瓶身，瓶身上新添入了金色酒標，瓶頸也優雅環繞金色23年份，在東方紫氣東來的吉祥意涵上，增添皇室限定的尊榮感。盒身下方的兩座禮炮，正來自於為紀念伊莉莎白女王二世登基時的鳴炮文化，進一步彰顯皇室風範。

不論是日常或是佳節時刻，與家人朋友歡聚之際，品飲「皇家禮炮23年威士忌」，享受一場六感新奢饗宴!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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