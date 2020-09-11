鐘表與奇蹟上海展 PANERAI PIAGET新品續接力

堪稱今年少數實體精品展會的「鐘表與奇蹟」展上海展會，周三登陸上海，並有包含歷峰集團（Richetmont）的多個品牌參與。而除了本刊先前報導的江詩丹頓、朗格與萬國外，沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）與帕瑪強尼（Parmigiani）同樣帶來多款新品，或在表殼物料的研發運用、特殊的寶石鑲嵌，帶來時間的奢華新可能。

近年高頻率將航太科技材質運用在腕表表殼的沛納海，再度化身鍊金術士。44毫米的Submersible GoldtechTM專業潛水紅金腕表（PAM01070），以特殊的GoldtechTM紅金為表殼，再使用CarbotechTM碳纖維為表圈、表冠與護橋等部位，其中GoldtechTM紅金是以黃金加入鉑金與較高比例的銅，特點是顏色濃郁，且不易氧化，同時將貴金屬與碳纖維兩種物料結合，將速度感與奢華二合為一。