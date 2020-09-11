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鐘表與奇蹟上海展 PANERAI PIAGET新品續接力

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
沛納海新款Submersible Goldtech潛水腕表（PAM01070）運用了特殊的Goldtech紅金和碳纖維表圈，將運動的激情和奢華貴金屬二合為一。P.900自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，防水300米，價格店洽。圖 / PANERAI提供。
沛納海新款Submersible Goldtech潛水腕表（PAM01070）運用了特殊的Goldtech紅金和碳纖維表圈，將運動的激情和奢華貴金屬二合為一。P.900自動上鍊機芯，44毫米，時間顯示，防水300米，價格店洽。圖 / PANERAI提供。

堪稱今年少數實體精品展會的「鐘表與奇蹟」展上海展會，周三登陸上海，並有包含歷峰集團（Richetmont）的多個品牌參與。而除了本刊先前報導的江詩丹頓、朗格與萬國外，沛納海（PANERAI）、伯爵（PIAGET）與帕瑪強尼（Parmigiani）同樣帶來多款新品，或在表殼物料的研發運用、特殊的寶石鑲嵌，帶來時間的奢華新可能。

近年高頻率將航太科技材質運用在腕表表殼的沛納海，再度化身鍊金術士。44毫米的Submersible GoldtechTM專業潛水紅金腕表（PAM01070），以特殊的GoldtechTM紅金為表殼，再使用CarbotechTM碳纖維為表圈、表冠與護橋等部位，其中GoldtechTM紅金是以黃金加入鉑金與較高比例的銅，特點是顏色濃郁，且不易氧化，同時將貴金屬與碳纖維兩種物料結合，將速度感與奢華二合為一。

Parmigiani今年兩枚新款式：Métropolitaine與Tonda Reine de Mai女表，前者有七彩「彩虹圈」寶石鑲嵌搭配濃郁的蛋白石表面，後者則以表殼、表帶滿鑽的華麗之姿，搭配精湛的五月菊手工雕刻，甚至K金自動盤也刻以五月菊，以花香映襯鑽石火光；伯爵則在色彩上嘗試變化：兩枚Alitplano陀飛輪腕表專為女性打造，小巧的38毫米玫瑰金，偏心式的時間顯示和陀飛輪視窗，展現偏心但和諧的對稱之美。深藍色表面配同色系皮帶，或白色表面配淺灰色皮表帶，展現典雅秀逸的「高級灰」。

PIAGET，Altiplano系列限量陀飛輪，運用670P超薄手上鍊陀飛輪，是伯爵在超薄機芯的又一力作，價格店洽。。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Altiplano系列限量陀飛輪，運用670P超薄手上鍊陀飛輪，是伯爵在超薄機芯的又一力作，價格店洽。。圖 / PIAGET提供。
玫瑰金表殼並在表圈鑲嵌88顆總重約1.09克拉鑽石，白色表面與灰色鱷魚皮表帶的組合，展現了輕快與活躍，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
玫瑰金表殼並在表圈鑲嵌88顆總重約1.09克拉鑽石，白色表面與灰色鱷魚皮表帶的組合，展現了輕快與活躍，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
Parmigiani，Métropolitaine女表，玫瑰金，36毫米，表圈鑲嵌36顆長方形切割彩色寶石、表面為藍色蛋白石，限量5只並具獨立編號，另有玫瑰金鍊帶款，價格店洽。圖 / Parmigiani提供。
Parmigiani，Métropolitaine女表，玫瑰金，36毫米，表圈鑲嵌36顆長方形切割彩色寶石、表面為藍色蛋白石，限量5只並具獨立編號，另有玫瑰金鍊帶款，價格店洽。圖 / Parmigiani提供。

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