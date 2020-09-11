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孔曉振新照曝光！高領洋裝、丹寧襯衫配珠寶也太美！
雖然近期沒有新作品，但孔曉振代言始終不斷，也持續在個人instagram帳號更新生活動態。近期由她擔任品牌代言人的伯爵（PIAGET）則釋出一系列由孔曉振入鏡、全新拍攝的Possession系列形象視覺，甜美的笑容、親民的穿搭，展現孔曉振國民天后的超親民魅力。
時而貴氣、時而展現親切一面的孔曉振，先前曾以「山茶花開時」獲得高度關注，而本次PIAGET的形象廣告中，孔曉振分別以一件淺色的牛仔丹寧襯衫搭配多款Possession系列項鍊、腕表與手環，其中藍色皮表帶的腕表與藍色的墜飾，正與全身的休閒丹寧布料，營造出輕鬆但奢華的反差特色。
另一組半身形象照片中，孔曉振則換上了高領的粉色亮面洋裝，除了手上的白K金腕表搭配白色皮表帶，大方露齒的親切笑容，見證了孔曉振之擁有超高人氣的秘訣：討喜、閃亮，一如她身上配戴的伯爵Possession係列珠寶腕表。
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