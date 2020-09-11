快訊

首位染疫產婦 剛出生小寶寶成「國內最幼居家隔離者」

史上最大國會弊案 李恆隆今獲1000萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孔曉振新照曝光！高領洋裝、丹寧襯衫配珠寶也太美！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
去年播出的「山茶花開時」，孔曉振精湛的演技，讓她廣受好評、並在今年拿下韓國百想藝術大賞肯定。圖 / PIAGET提供。
去年播出的「山茶花開時」，孔曉振精湛的演技，讓她廣受好評、並在今年拿下韓國百想藝術大賞肯定。圖 / PIAGET提供。

雖然近期沒有新作品，但孔曉振代言始終不斷，也持續在個人instagram帳號更新生活動態。近期由她擔任品牌代言人的伯爵（PIAGET）則釋出一系列由孔曉振入鏡、全新拍攝的Possession系列形象視覺，甜美的笑容、親民的穿搭，展現孔曉振國民天后的超親民魅力。

時而貴氣、時而展現親切一面的孔曉振，先前曾以「山茶花開時」獲得高度關注，而本次PIAGET的形象廣告中，孔曉振分別以一件淺色的牛仔丹寧襯衫搭配多款Possession系列項鍊、腕表與手環，其中藍色皮表帶的腕表與藍色的墜飾，正與全身的休閒丹寧布料，營造出輕鬆但奢華的反差特色。

另一組半身形象照片中，孔曉振則換上了高領的粉色亮面洋裝，除了手上的白K金腕表搭配白色皮表帶，大方露齒的親切笑容，見證了孔曉振之擁有超高人氣的秘訣：討喜、閃亮，一如她身上配戴的伯爵Possession係列珠寶腕表。

伯爵近期釋出品牌代言人孔曉振的全新視覺，也慶祝Possession系列的問世30周年。圖 / PIAGET提供。
伯爵近期釋出品牌代言人孔曉振的全新視覺，也慶祝Possession系列的問世30周年。圖 / PIAGET提供。
除了Possession系列的可旋轉設計，這條18K玫瑰金鑽石墜鍊（G33PF100）還可翻轉於背面刻字，添增個人紀念意義。19萬8,000元。圖 / PIAGET提供。
除了Possession系列的可旋轉設計，這條18K玫瑰金鑽石墜鍊（G33PF100）還可翻轉於背面刻字，添增個人紀念意義。19萬8,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列18K玫瑰金土耳其石鑽石戒指（G34P7D00），10萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列18K玫瑰金土耳其石鑽石戒指（G34P7D00），10萬元。圖 / PIAGET提供。
以丹寧襯衫與牛仔褲搭配Possession項鍊的孔曉振，大方示範親民與奢華魅力。圖 / PIAGET提供。
以丹寧襯衫與牛仔褲搭配Possession項鍊的孔曉振，大方示範親民與奢華魅力。圖 / PIAGET提供。

腕表 孔曉振

延伸閱讀

珍藏DIOR最璀璨的20年！絕美珠寶書 必看經典全記錄

金秀賢「不靠衣裝，靠顏值」的經典款西裝盤點！一窺金秀賢的不敗簡約風格正裝衣櫥

你最愛哪個金秀賢？盤點從出道至今每一部作品「演技大爆發」的瞬間，還是《雖然是精神病但沒關係》最心動

孔曉振穿碎花洋裝遠離大媽Style 周末出遊穿搭學起來

相關新聞

3個「台灣控」的名產選物帖 旅遊達人私房伴手禮「BEST 3」

國旅大爆發，台灣旅行正夯！除了欣賞美景、品嘗美食、體驗風土民情，買回期待已久的伴手禮，更是不能忘記的事情，無論是自己獨享...

最好混搭的聯名珠寶！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige

美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE去年與當紅設計師Hayley Paige推出聯名珠寶系列，以Hayley Pai...

鐘表與奇蹟上海展 PANERAI PIAGET新品續接力

堪稱今年少數實體精品展會的「鐘表與奇蹟」展上海展會，周三登陸上海，並有包含歷峰集團（Richetmont）的多個品牌參與...

孔曉振新照曝光！高領洋裝、丹寧襯衫配珠寶也太美！

雖然近期沒有新作品，但孔曉振代言始終不斷，也持續在個人instagram帳號更新生活動態。近期由她擔任品牌代言人的伯爵（...

「韓國微旅行」全台首航開賣5分鐘售罄 不排除有第二班

由旅遊電商易飛網攜手韓國觀光公社、台灣虎航推出的「韓國想見你、台虎想念號起飛」全台首發韓國微旅行航班，今天中午12時於易...

鳳梨葉、回收寶特瓶都成CITIZEN L系列新款表帶原料

不需要電池，使用光動能來當手表的動力，一直都是CITIZEN的招牌。而全新的L系列女表更進化了，還分別使用鳳梨葉纖維、以...

賀！法拉利車隊第1000場GP賽 HUBLOT獻限量紀念表

2020年9月13日，法拉利車隊（Scuderia Ferrari）將在義大利著名賽車場Mugello參加第1000屆G...

2020周年慶／Kiehl's預購限定抗老加大版、送潮黑禮

在各百貨周年慶正式開打前，通常個品牌都有針對死忠粉絲的預購會，今年Kiehl's也曝光預購會的優惠內容，主打抗老產品的加...

昆凌瀏海造型、網美蹲好有新鮮感 拍COACH的3種風格都美翻

演繹紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛，COACH邀請了風格多變的天王嫂昆凌，詮釋2020秋季系列，多重風格包括優雅復古...

Jil Sander聯名UNIQLO系列回歸 設計師親揭+J創作細節

這個冬季，極簡時裝大師Jil Sander再度與UNIQLO合作，讓曾經叫好又叫座的+J系列回歸。而這位時裝界的傳奇，也...

2020河海音樂季 明下午淡水漁人舞台登場

「2020新北市河海音樂季」系列活動明天起登場，結合音樂、夕陽、市集和美食，將連續3周周末在淡水漁人碼頭開唱。觀旅局保證...

華麗珠寶表更「芯」 自動上鍊機械機芯內外皆美

以往針對女性推出的珠寶表多以外型美觀為首要考量，機芯以石英為多。不過時代不同，許多女性在注重外表的華麗耀眼之外，也懂鑑賞...

熱門新聞

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

我的經驗／正確使用免治馬桶 不再感染尿道炎

彭啟明 ：中短期氣候預測 9月仍可能有3、4個颱風生成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。