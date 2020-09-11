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「韓國微旅行」全台首航開賣5分鐘售罄 不排除有第二班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣虎航示意圖。 本報資料照片
台灣虎航示意圖。 本報資料照片

由旅遊電商易飛網攜手韓國觀光公社、台灣虎航推出的「韓國想見你、台虎想念號起飛」全台首發韓國微旅行航班，今天中午12時於易飛網網站開始銷售。限量100個機位在分鐘內即全數售罄。易飛網表示，由於市場反應熱烈，不排除著手規畫第二場次微旅行航班，讓更多民眾能重溫出國悸動。

易飛網說，該次韓國微旅行航班於中午12時開賣，微旅行體驗行程短短5分鐘內即售罄，剖析販售「秒殺」原因，應與市場上對於微旅行產品需求仍高，且本次是國內第一架韓國微旅行航班，客群與過去飛往日本等地微旅行的產品不同，透過分眾策略，成功吸引民眾搶購。

易飛網表示，由於市場反應熱烈，不排除著手規畫第二場次微旅行航班，並將挹注更多創新元素，使民眾搭乘微旅行航班時也能享受異國風情，並滿足民眾想飛的心。

該航班是國內第一架飛往韓國上空之微旅行航班，航班編號IT2025，將於9月19日上午11時30分啟航，購買旅客可獲贈韓國不限航點來回機票，售價6888元（含稅），易飛網同時推出加購五花飯店組合，可選擇入住首爾、大邱、釜山或濟州島飯店，售價8888元（含稅）。

易飛網說，該次微旅行除能在機上回味經典道地的韓式炸雞套餐及啤酒、學習濟州方言外，旅客更有機會抽中大獎，將韓國觀光公社提供的「韓國四天三夜機票加酒店雙人套組」帶回家。

易飛網說，韓國觀光公社亦推出全台獨家登機室「韓國想見你」系列活動旅客完成任務將可獲得精美好禮。易飛網將加碼贈送韓國不限航點來回機票，於台韓雙邊旅遊開放後一年內皆可兌換。

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