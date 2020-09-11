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鳳梨葉、回收寶特瓶都成CITIZEN L系列新款表帶原料

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
EM0853-81Y腕表，不鏽鋼表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金14,800元、白蝶貝表盤。圖／CITIZEN提供
EM0853-81Y腕表，不鏽鋼表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金14,800元、白蝶貝表盤。圖／CITIZEN提供

不需要電池，使用光動能來當手表的動力，一直都是CITIZEN的招牌。而全新的L系列女表更進化了，還分別使用鳳梨葉纖維、以及回收寶特瓶等再生材質製成表帶，更符合品牌不斷想傳遞的永續發展精神。

向來以人文為本概念為設計出發點的CITIZEN L系列女表，在這季推出新款時，格外重視使用環境友善素材，並兼顧了原有的基本設計風格。像是圓潤如水珠的球面藍寶石玻璃，象徵永恆之意，所以包括了EG7072-19X和EG7073-16Y、EG7073-16Y三款腕表都採用了鈦金屬製成表殼，呈現輕盈感，部分還加上經典的櫻花粉紅金Sakura pink配色，配戴上手十分搶眼。不僅如此，還使用了自提取鳳梨葉纖維製成的Piñatex®植物皮革或是回收寶特瓶而來的ECOPET®環保材質當作表帶。

不僅如此，L系列新款中還有CITIZEN將分秒大自然景色的變動，在設計上完整展現的EM0853-81Y、EM0853-14H、EM0853-22D和代言人田馥甄詮釋的EM0854-89Y腕表，以晨光為設計靈感。所以能看到表盤上看到如同光影流動的刻紋，搭配鍍上玫瑰金或是櫻花粉紅金的不鏽鋼表殼，相互輝映，散發出不同的光芒。

CITIZEN代言人田馥甄詮釋EM0854-89Y腕表，凸顯分秒大自然景色的變動，在設計上完整展現。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人田馥甄詮釋EM0854-89Y腕表，凸顯分秒大自然景色的變動，在設計上完整展現。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人田馥甄詮釋M0854-89Y腕表14,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN代言人田馥甄詮釋M0854-89Y腕表14,800元。圖／CITIZEN提供
EM0853-14H腕表，不鏽鋼表殼鍍玫瑰金12,800元。圖／CITIZEN提供
EM0853-14H腕表，不鏽鋼表殼鍍玫瑰金12,800元。圖／CITIZEN提供
M0854-89Y腕表，不鏽鋼表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、白蝶貝表盤14,800元。圖／CITIZEN提供
M0854-89Y腕表，不鏽鋼表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、白蝶貝表盤14,800元。圖／CITIZEN提供
EM0853-22D腕表，不鏽鋼表殼鍍玫瑰金、白蝶貝表盤，限量50只13,800元。圖／CITIZEN提供
EM0853-22D腕表，不鏽鋼表殼鍍玫瑰金、白蝶貝表盤，限量50只13,800元。圖／CITIZEN提供
EG7073-16Y腕表，鈦金屬表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、ECOPET®環保材質表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
EG7073-16Y腕表，鈦金屬表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、ECOPET®環保材質表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
EG7072-19X腕表，鈦金屬表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、Piñatex®植物皮革表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
EG7072-19X腕表，鈦金屬表殼鍍Sakura pink櫻花粉紅金、Piñatex®植物皮革表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
EG7070-14A腕表，鈦金屬表殼、ECOPET®環保材質表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
EG7070-14A腕表，鈦金屬表殼、ECOPET®環保材質表帶16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列女表，在這季推出新款時，格外重視使用環境友善素材。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列女表，在這季推出新款時，格外重視使用環境友善素材。圖／CITIZEN提供

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