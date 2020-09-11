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賀！法拉利車隊第1000場GP賽 HUBLOT獻限量紀念表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宇舶表推出Big Bang法拉利1000 GP紀念表，慶祝法拉利車隊將於9月13日參加第1000屆GP格蘭披治大賽賽事。圖／宇舶表提供
宇舶表推出Big Bang法拉利1000 GP紀念表，慶祝法拉利車隊將於9月13日參加第1000屆GP格蘭披治大賽賽事。圖／宇舶表提供

2020年9月13日，法拉利車隊（Scuderia Ferrari）將在義大利著名賽車場Mugello參加第1000屆GP格蘭披治大賽。法拉利車隊是唯一自1950年持續參加GP賽事迄今的車隊。長期一來一直與法拉利有合作的宇舶表（HUBLOT），特地為此獨一無二的重要時刻推出Big Bang 法拉利 1000 GP紀念表，共有白金款和碳纖維陶瓷款，全球限量20只。項鍊表附特製自動上鍊盒，及展示盒與旅行袋，以及一對由法拉利車隊當家車手Charles Leclerc及Sebastian Vettel簽名的賽車手套。

兩款Big Bang法拉利1000 GP紀念表採45毫米表徑，搭載著名宇舶自製UNICO飛返計時機芯，具備72小時動力儲存。表背印有「1000GP」以及鑄刻「LIMITED EDITION 20NU」字樣。白金款為紀念法拉利躍馬的傳奇歷史，表殼與表圈皆由拋光白金打造，腕表可透過宇舶專利「One -Click」單鍵快拆式換表帶裝置，隨時更換為賽車專用皮革手套內襯黑色天然橡膠表帶，或是黑色頂級Schedoni皮革內襯黑色天然橡膠表帶。

由碳纖維陶瓷製成的第二款紀念表，則以材質象徵法拉利車隊的現今和未來。表殼與表圈所使用的碳纖維陶瓷與F1一級方程式賽車的煞車碟盤為同一材質，是宇舶與法拉利車隊共同開發。此表所搭配的兩款表帶分別是由SuperFabric®製成的穿孔式賽車表帶內襯黑色天然橡膠，以及黑色頂級Schedoni皮革內襯同色天然橡膠表帶。

HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
法拉利車隊車手Sebastian Vettel配戴全新HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款。圖／宇舶表提供
法拉利車隊車手Sebastian Vettel配戴全新HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款表背，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款表背，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
法拉利車隊車手Charles Leclerc配戴全新HUBLOT Big Bang 法拉利 1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款腕表。圖／宇舶表提供
法拉利車隊車手Charles Leclerc配戴全新HUBLOT Big Bang 法拉利 1000 GP紀念表碳纖維陶瓷款腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款表背，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang法拉利1000 GP紀念表白金款表背，163萬5,000元，全球限量20只。圖／宇舶表提供

法拉利 賽車手 義大利

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