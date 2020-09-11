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賀！法拉利車隊第1000場GP賽 HUBLOT獻限量紀念表
2020年9月13日，法拉利車隊（Scuderia Ferrari）將在義大利著名賽車場Mugello參加第1000屆GP格蘭披治大賽。法拉利車隊是唯一自1950年持續參加GP賽事迄今的車隊。長期一來一直與法拉利有合作的宇舶表（HUBLOT），特地為此獨一無二的重要時刻推出Big Bang 法拉利 1000 GP紀念表，共有白金款和碳纖維陶瓷款，全球限量20只。項鍊表附特製自動上鍊盒，及展示盒與旅行袋，以及一對由法拉利車隊當家車手Charles Leclerc及Sebastian Vettel簽名的賽車手套。
兩款Big Bang法拉利1000 GP紀念表採45毫米表徑，搭載著名宇舶自製UNICO飛返計時機芯，具備72小時動力儲存。表背印有「1000GP」以及鑄刻「LIMITED EDITION 20NU」字樣。白金款為紀念法拉利躍馬的傳奇歷史，表殼與表圈皆由拋光白金打造，腕表可透過宇舶專利「One -Click」單鍵快拆式換表帶裝置，隨時更換為賽車專用皮革手套內襯黑色天然橡膠表帶，或是黑色頂級Schedoni皮革內襯黑色天然橡膠表帶。
由碳纖維陶瓷製成的第二款紀念表，則以材質象徵法拉利車隊的現今和未來。表殼與表圈所使用的碳纖維陶瓷與F1一級方程式賽車的煞車碟盤為同一材質，是宇舶與法拉利車隊共同開發。此表所搭配的兩款表帶分別是由SuperFabric®製成的穿孔式賽車表帶內襯黑色天然橡膠，以及黑色頂級Schedoni皮革內襯同色天然橡膠表帶。
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