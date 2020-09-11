昆凌瀏海造型、網美蹲好有新鮮感 拍COACH的3種風格都美翻

演繹紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛，COACH邀請了風格多變的天王嫂昆凌，詮釋2020秋季系列，多重風格包括優雅復古、俏皮時髦、奢華摩登的呈現，也讓昆凌大玩多變造型，以瀏海和網美蹲拍出新鮮感。

昆凌身為COACH品牌摯友，為2020秋季表現她的風格態度，執行創意總監Stuart Vevers在本季的創作發想，以一群藝術家共同在紐約生活的意象作為設計靈感，探索紐約的隨性自然、真我自信。昆凌在優雅復古造型中，以八○年代風格的印花連衣裙，搭配鈷藍色襪款帶來搶眼的撞色效果，手上拿著她日前在IG釋出的COACH x Jean-Michel Basquiat Beat手袋，棒球手套鞣製皮革拼接卵石顆粒皮革，空間容量、背帶設計都以實用為取向，是當季最受矚目的包款之一。