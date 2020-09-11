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昆凌瀏海造型、網美蹲好有新鮮感 拍COACH的3種風格都美翻
演繹紐約下城區八○年代蓬勃、熱鬧的氣氛，COACH邀請了風格多變的天王嫂昆凌，詮釋2020秋季系列，多重風格包括優雅復古、俏皮時髦、奢華摩登的呈現，也讓昆凌大玩多變造型，以瀏海和網美蹲拍出新鮮感。
昆凌身為COACH品牌摯友，為2020秋季表現她的風格態度，執行創意總監Stuart Vevers在本季的創作發想，以一群藝術家共同在紐約生活的意象作為設計靈感，探索紐約的隨性自然、真我自信。昆凌在優雅復古造型中，以八○年代風格的印花連衣裙，搭配鈷藍色襪款帶來搶眼的撞色效果，手上拿著她日前在IG釋出的COACH x Jean-Michel Basquiat Beat手袋，棒球手套鞣製皮革拼接卵石顆粒皮革，空間容量、背帶設計都以實用為取向，是當季最受矚目的包款之一。
俏皮時髦的穿搭中，昆凌以瀏海造型登場，表現率性大男孩氣息的寬版外套，以窄肩輪廓、A字剪裁表現女人味，多層次色彩的推疊組合帶來任性自由的氣息，她以COACH x Jean-Michel Basquiat Square香蕉圖樣手袋、CitySole復古籃球鞋點綴俏麗復古的青春感。此外，昆凌也詮釋了品牌經典的Shearling大衣，蓬鬆豐盈又浪漫，配襯粉嫩色調的皮革褲裙，手上拎著Signature C緹花織布與光滑皮革混揉的Alie手袋，展現奢華摩登的自信。
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