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【2020周年慶】Kiehl's預購限定抗老加大版、送潮黑禮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Kiehl's超值美白精組內含激光極淨白淡斑精華100ml＋50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白淡斑精華4ml，價值12,750元、特價7,830元起。圖／Kiehl's提供
Kiehl's超值美白精組內含激光極淨白淡斑精華100ml＋50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白淡斑精華4ml，價值12,750元、特價7,830元起。圖／Kiehl's提供

在各百貨周年慶正式開打前，通常個品牌都有針對死忠粉絲的預購會，今年Kiehl's也曝光預購會的優惠內容，主打抗老產品的加大版，以及旗下明星產品的加大版特惠組，而滿額禮更是黑色高質感的環保餐具水瓶組，只有參加預購會能買到。

在預購會期間，Kiehl's端出三大抗老精華，包括11kDa 超導全能修護露50ml、12.5 超能雙C精華75ml、DEJ 高效緊緻精華75ml等大容量版本版本，而只要購買3大抗老精華加大版3選1，搭配超進化全能修護超級乳霜75ml加大版，可享有67折優惠，還加贈價值490元的激光極淨白機能水40ml、蜂蜜紅蔘亮采活膚霜5ml。

另外，明星產品金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜、激光極淨白淡斑精華，也推出三組僅限預購會獨享的超優惠加大版組合。如超值美白精組內含激光極淨白淡斑精華100ml＋50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白淡斑精華4ml，特價7,830元起；或是購買無敵金三角組，內含金盞花植物精華化妝水500ml、11kDa 超導全能修護露 50ml、冰河醣蛋白保濕霜125ml、還能冰河醣蛋白保濕霜125ml ／冰河醣蛋白無油清爽凝凍125ml／金盞花精萃亮采水凝霜100ml三選一，可說是超划算組合。

在預購會期間，消費滿19,400元，加送Kiehl's 環保餐具水瓶組，黑色的環保水瓶，搭配高質感餐具組，根本讓人想努力買到門檻。

Kiehl's 11kDa超導全能修護露／50ml／2,700元。圖／Kiehl's提供
Kiehl's 11kDa超導全能修護露／50ml／2,700元。圖／Kiehl's提供
Kiehl's無敵金三角組：金盞花植物精華化妝水500ml、11kDa 超導全能修護露50ml、冰河醣蛋白保濕霜125ml、（冰河醣蛋白保濕霜 125ml / 冰河醣蛋白無油清爽凝 凍 125ml /金盞花精萃亮采水凝霜 100ml 三選一）、金盞花精萃亮采水凝霜7ml、冰河保濕機能水40ml、超彈潤青春水精華5ml，價值10,932元、特價7,011元起。圖／Kiehl's提供
Kiehl's無敵金三角組：金盞花植物精華化妝水500ml、11kDa 超導全能修護露50ml、冰河醣蛋白保濕霜125ml、（冰河醣蛋白保濕霜 125ml / 冰河醣蛋白無油清爽凝 凍 125ml /金盞花精萃亮采水凝霜 100ml 三選一）、金盞花精萃亮采水凝霜7ml、冰河保濕機能水40ml、超彈潤青春水精華5ml，價值10,932元、特價7,011元起。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會推出明星商品大容量。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會推出明星商品大容量。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會滿額禮環保餐具水瓶組。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會滿額禮環保餐具水瓶組。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會推出明星商品大容量。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會推出明星商品大容量。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會滿額禮環保餐具水瓶組。圖／Kiehl's提供
Kiehl's預購會滿額禮環保餐具水瓶組。圖／Kiehl's提供

餐具 抗老 周年慶

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