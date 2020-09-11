聽新聞
test
0:00 / 0:00
【2020周年慶】Kiehl's預購限定抗老加大版、送潮黑禮
在各百貨周年慶正式開打前，通常個品牌都有針對死忠粉絲的預購會，今年Kiehl's也曝光預購會的優惠內容，主打抗老產品的加大版，以及旗下明星產品的加大版特惠組，而滿額禮更是黑色高質感的環保餐具水瓶組，只有參加預購會能買到。
在預購會期間，Kiehl's端出三大抗老精華，包括11kDa 超導全能修護露50ml、12.5 超能雙C精華75ml、DEJ 高效緊緻精華75ml等大容量版本版本，而只要購買3大抗老精華加大版3選1，搭配超進化全能修護超級乳霜75ml加大版，可享有67折優惠，還加贈價值490元的激光極淨白機能水40ml、蜂蜜紅蔘亮采活膚霜5ml。
另外，明星產品金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜、激光極淨白淡斑精華，也推出三組僅限預購會獨享的超優惠加大版組合。如超值美白精組內含激光極淨白淡斑精華100ml＋50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白淡斑精華4ml，特價7,830元起；或是購買無敵金三角組，內含金盞花植物精華化妝水500ml、11kDa 超導全能修護露 50ml、冰河醣蛋白保濕霜125ml、還能冰河醣蛋白保濕霜125ml ／冰河醣蛋白無油清爽凝凍125ml／金盞花精萃亮采水凝霜100ml三選一，可說是超划算組合。
在預購會期間，消費滿19,400元，加送Kiehl's 環保餐具水瓶組，黑色的環保水瓶，搭配高質感餐具組，根本讓人想努力買到門檻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言