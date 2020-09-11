【2020周年慶】Kiehl's預購限定抗老加大版、送潮黑禮

在各百貨周年慶正式開打前，通常個品牌都有針對死忠粉絲的預購會，今年Kiehl's也曝光預購會的優惠內容，主打抗老產品的加大版，以及旗下明星產品的加大版特惠組，而滿額禮更是黑色高質感的環保餐具水瓶組，只有參加預購會能買到。

在預購會期間，Kiehl's端出三大抗老精華，包括11kDa 超導全能修護露50ml、12.5 超能雙C精華75ml、DEJ 高效緊緻精華75ml等大容量版本版本，而只要購買3大抗老精華加大版3選1，搭配超進化全能修護超級乳霜75ml加大版，可享有67折優惠，還加贈價值490元的激光極淨白機能水40ml、蜂蜜紅蔘亮采活膚霜5ml。

另外，明星產品金盞花植物精華化妝水、冰河醣蛋白保濕霜、激光極淨白淡斑精華，也推出三組僅限預購會獨享的超優惠加大版組合。如超值美白精組內含激光極淨白淡斑精華100ml＋50ml、激光極淨白去角質潔面膠30ml、激光極淨白淡斑精華4ml，特價7,830元起；或是購買無敵金三角組，內含金盞花植物精華化妝水500ml、11kDa 超導全能修護露 50ml、冰河醣蛋白保濕霜125ml、還能冰河醣蛋白保濕霜125ml ／冰河醣蛋白無油清爽凝凍125ml／金盞花精萃亮采水凝霜100ml三選一，可說是超划算組合。