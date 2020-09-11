Jil Sander聯名UNIQLO系列回歸 設計師親揭+J創作細節

這個冬季，極簡時裝大師Jil Sander再度與UNIQLO合作，讓曾經叫好又叫座的+J系列回歸。而這位時裝界的傳奇，也在最新一期的Lifewear Magazine中接受訪談，親自揭開讓人期待已久的系列設計靈感與細節。

在UNIQLO第三期的Lifewear Magazine中，一共對Jil Sander做了16個提問，針對人生、想法以及最重要的+J系列都有涉及。所以，關於即將推出的聯名款，Jil Sander於訪談中表示，她並不是一個靠靈感、想像或是許多人會準備的情境版來設計，而是透過實際的試穿、對於布料的各種可能性嘗試，在服裝輪廓增減線條，最終完成我們將見到的式樣。而且與2009年首次與UNIQLO合作相比，Jil Sander也表示，所有的事情都在改變，人們也厭倦了會想到過去的款式，所以在這次的設計中，她清晰的感受到當前社會氛圍的緊張、和諧和吸引力。

Jil Sander在第三期的Lifewear Magazine中，提到黑色之於她設計時的重要性。圖／摘自UNIQLO官網

在這次的訪談中，Jil Sanser還說到了黑色之於她設計時的重要性，並表示追求的是與白色並列時毫不遜色的「兩倍黑」，因為如此才能在強光下不失真。另外，從事創作時Jil Sander會嘗試不同組合，並盡可能的按照符合多數人的需求去設計，同時也試著用建築師的角度去建構服裝的細節。不僅如此，Jil Sander透露自己喜歡對環境友善的天然或複合型素材，也許在之後的+J系列中就能看到，讓粉絲們可以好好期待。