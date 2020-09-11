華麗珠寶表更「芯」 自動上鍊機械機芯內外皆美

以往針對女性推出的珠寶表多以外型美觀為首要考量，機芯以石英為多。不過時代不同，許多女性在注重外表的華麗耀眼之外，也懂鑑賞內在機芯運作的機械結構之美。在瑞士能有能力製作機械機芯又能兼長珠寶設計與製作的品牌布托，伯爵（Piaget）和蕭邦（Chopard）正是其中的佼佼者。

在今年九月於上海登場的鐘表與奇蹟表展（Watched & Wonder）上，發表一系列新作，並為旗下最受歡迎、辨識度最高的Limelight Gala珠寶表換上品牌自製的自動上鍊機械機芯。全系列共5款新作，表徑和以往的小型款一樣都維持32毫米最適合亞洲人身形的精巧尺寸，備有玫瑰金與白K金兩種材質、搭配金屬或鱷魚皮革表帶。亦有表盤雪花鑲嵌鑽石的奢華滿天星款，展現品牌在製表與珠寶工藝的精湛技術。