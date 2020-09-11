勇奪ISC金牌 格蘭菲迪「台灣精神第二號」讓台灣發光

相當於烈酒領域世界盃的「ISC國際烈酒競賽」，剛剛公佈2020競賽結果，格蘭菲迪「台灣精神系列第二號」紅埔桃酒風味桶威士忌（Vino Formosa Cask Whisky），在激烈的競爭下，榮獲金牌殊榮。

格蘭菲迪自2018年推出「台灣精神第一號」埔桃酒風味桶單一麥芽威士忌，2019年推出「台灣精神第二號」紅埔桃酒風味桶威士忌；2020年後疫情時代，格蘭菲迪再推出最終章「台灣精神第三號」紅埔桃酒風味桶威士忌。

這「台灣精神三部曲」中，每一口台灣精神的滋味，講都是逆境中永不放棄的故事。

格蘭菲迪台灣精神系列作品的靈魂人物，除了大家所熟悉的格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）、釀酒師陳千浩博士，和台灣區品牌大使詹昌憲，這個計畫的源頭——台中樹生酒莊莊主洪吉倍，更是功不可沒。

樹生酒莊自1957年起始投入種植葡萄與釀酒事業，至今已超過半個多世紀；在政府的輔導下，洪吉倍的阿公洪樹生是第一批種植黑后與金香等外來葡萄品種的果農；超過半世紀所遇到的困難，從蟲害天災、家族成員們的意見相左、輿論反彈、經濟現實層面、政府政策，乃至於技術上的限制等等，直到今日，傳承四代一路上披荊斬棘、突破重重困難，堅守信念、深根種植，洪吉倍老農夫懷抱著感恩之心，以黑后葡萄釀造出的佳釀「埔桃酒」聞名世界獲得肯定，榮耀歸功於台灣這塊土地和文化。

格蘭菲迪「台灣精神二號作品」紅埔桃酒風味桶威士忌，分兩款風味，「黑后」限量 280 瓶，「破冰」限量 290 瓶，每瓶建議售價新台幣38,000 元，在推出時即已完售。

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