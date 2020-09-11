許路兒小蠻腰全面曝光背CELINE 王净拎起來就是顯個性

這兩年精品品牌推出的超可愛迷你尺寸包款，成為社群女孩們拍照的必備品，裝不下什麼東西倒是裝了態度的超廢小包，持續炫時髦，許路兒、王净、Jessica都都愛CELINE的Belt，就推出了迷你可愛款，以小而不廢做主打。

經典不敗的Belt Bag外型簡約俐落，以兩條扭結綁帶垂掛點綴作為標誌設計，因此有鯰魚包的稱號，低調優雅是許多人入手CELINE的首選之一，許路兒大方秀出纖腰搭襯，王淨則一如往常表現了她獨有的個性美。今年秋天Belt也推出如手掌般大的迷你尺寸Pico Belt，能裝得下皮夾、手機、化妝品、鑰匙包等日常小物，以秋冬幽微詩意的氣息打造新色，包括大象灰、奶茶色、荔枝色、亞馬遜綠與質感黑，可手提、肩背，更顯修長身型的比例。