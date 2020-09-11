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許路兒小蠻腰全面曝光背CELINE 王净拎起來就是顯個性

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
王淨、許路兒、Jessica以Nano Belt Bag穿搭。圖／取自IG
王淨、許路兒、Jessica以Nano Belt Bag穿搭。圖／取自IG

這兩年精品品牌推出的超可愛迷你尺寸包款，成為社群女孩們拍照的必備品，裝不下什麼東西倒是裝了態度的超廢小包，持續炫時髦，許路兒、王净、Jessica都都愛CELINE的Belt，就推出了迷你可愛款，以小而不廢做主打。

經典不敗的Belt Bag外型簡約俐落，以兩條扭結綁帶垂掛點綴作為標誌設計，因此有鯰魚包的稱號，低調優雅是許多人入手CELINE的首選之一，許路兒大方秀出纖腰搭襯，王淨則一如往常表現了她獨有的個性美。今年秋天Belt也推出如手掌般大的迷你尺寸Pico Belt，能裝得下皮夾、手機、化妝品、鑰匙包等日常小物，以秋冬幽微詩意的氣息打造新色，包括大象灰、奶茶色、荔枝色、亞馬遜綠與質感黑，可手提、肩背，更顯修長身型的比例。

而另一款流行的直式托特包型，包括復古經典印花、米色帆布兩種款式的CELINE Cabas，也一起加入迷你袖珍的行列上市了Mini Cabas，包款正面CELINE字體鮮明俐落，附上皮革肩帶，可手提也可以肩背，不論散步、小旅行，都是可拍出美圖的好幫手。

CELINE Pico Belt亞馬遜綠小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Pico Belt亞馬遜綠小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Mini Cabas迷你帆布肩背托特包，43,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Mini Cabas迷你帆布肩背托特包，43,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Pico Belt荔枝色小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Pico Belt荔枝色小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Jessica以Nano Belt Bag作為下午茶的配件款式。圖／取自IG
Jessica以Nano Belt Bag作為下午茶的配件款式。圖／取自IG
許路兒以優雅的日裝展現灰色Nano Belt Bag的洗鍊質感。圖／取自IG
許路兒以優雅的日裝展現灰色Nano Belt Bag的洗鍊質感。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒魅力全開露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒魅力全開露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒露蠻腰詮釋中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
許路兒以優雅的日裝展現灰色Nano Belt Bag的洗鍊質感。圖／取自IG
許路兒以優雅的日裝展現灰色Nano Belt Bag的洗鍊質感。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
CELINE Pico Belt奶茶色小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE Pico Belt奶茶色小牛皮袖珍肩背提包，63,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG
王淨以個性美演繹中型Nano Belt Bag。圖／取自IG

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