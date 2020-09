許路兒小蠻腰全面曝光背CELINE 王净拎起來就是顯個性

這兩年精品品牌推出的超可愛迷你尺寸包款,成為社群女孩們拍照的必備品,裝不下什麼東西倒是裝了態度的超廢小包,持續炫時髦,許路兒、王净、Jessica都都愛CELINE的Belt,就推出了迷你可愛款,以小而不廢做主打。

經典不敗的Belt Bag外型簡約俐落,以兩條扭結綁帶垂掛點綴作為標誌設計,因此有鯰魚包的稱號,低調優雅是許多人入手CELINE的首選之一,許路兒大方秀出纖腰搭襯,王淨則一如往常表現了她獨有的個性美。今年秋天Belt也推出如手掌般大的迷你尺寸Pico Belt,能裝得下皮夾、手機、化妝品、鑰匙包等日常小物,以秋冬幽微詩意的氣息打造新色,包括大象灰、奶茶色、荔枝色、亞馬遜綠與質感黑,可手提、肩背,更顯修長身型的比例。