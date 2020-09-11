加拿大野生藍莓的24種可能 這裡吃得到

藍莓糖醋醬豆腐刈包、藍莓BBQ、日式藍莓冷烏龍麵.......等等，當加拿大特有的野生藍莓，遇上美食王國台灣的創意料理力，將迸出甚麼新滋味？有機通路里仁公司特邀10家超夯蔬食餐廳，以加拿大野生藍莓創作24道加拿大野生藍莓特色料理。

9月30日前消費者只要至Baganhood蔬食餐酒館、DELA1010 KAFFEE、Herban Kitchen & Bar 二本餐廳、Mianto艾果豐、MissGreen、Vegan Taipei 潔暘麵包坊、元禾食堂、貝多蕾納 Blossom Rena Vegan Cafe、植日生手作蔬食、聯安健康廚房，都可以享用美味的藍莓料理。

里仁表示，這次受邀創作的野生藍莓料理的10位餐廳主廚，各個發揮自己的創作魂，從西式藍莓酸奶漢堡到日式藍莓冷烏龍，從主食藍莓麵餃到甜點藍莓派，開展藍莓料理的各種可能性，為藍莓注入美味的靈魂。