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讓客語搖滾起來 客家搖滾兒童團巡迴國小辦Party

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
7名國小學生組成「客家搖滾兒童團」，九月底起舉行以國小校園為舞台的「2020搖滾童謠音樂Party」。圖/客委會提供
7名國小學生組成「客家搖滾兒童團」，九月底起舉行以國小校園為舞台的「2020搖滾童謠音樂Party」。圖/客委會提供

「鄉親朋友大家尋一個位坐落來等先生講話，馬上開始上課了！」在熱情的搖滾樂曲中，七名孩子精神抖擻地用客語唱起「Kids of rock」。這是由金曲製作人劉劭希親手打造的「客家搖滾兒童團」，9月22日起巡迴全台多所國小舉行小型演唱會，希望透過「洗手歌」、「Kids of rock」等多首洗腦客家搖滾童謠，顛覆大家對客家音樂的刻板印象，邀請全民一起開口唱客家歌。

為推廣客語和音樂向下扎根，客委會邀請劉劭希創作十首客家搖滾童謠，並透過在台北、東勢舉行的2場海選，選出七名國小學生組成「客家搖滾兒童團」，以半年時間培訓、錄製專輯「搖滾童謠」，並從9月底起舉行以國小校園為舞台的「2020搖滾童謠音樂Party」。

這支勁歌熱舞的「客家搖滾兒童團」，有兩名成員是台俄混血兒。在東勢地區念書的Nina和Nax兩姊弟，父親來自俄羅斯、母親是台灣人。兩人雖無客家血緣，卻因在校學客語對客語產生興趣，進而參加選秀成為客家搖滾兒童團的一員。

客委會主委楊長鎮表示，大家講到客家，都會想到美濃油紙傘、油桐花、紅磚老屋四合院，甚至連小朋友都會寫出「我到鄉下煨番薯」等不合自身年紀的詞彙。這代表客家文化無法與時俱進寫進孩子的記憶裡，也意味客家文化傳承面臨危險處境。客委會希望從學校、生活中著手，讓客語成為大小朋友談戀愛、讀書、溝通等最日常不過的工具。

「2020搖滾童謠音樂Party」22日在新北市秀山國小開唱，接著巡迴台中新社國小、桃園新街國小、新竹竹東國小、屏東內埔國小、宜蘭育才國小、苗栗頭屋國小等。四首歌曲MV同步公開於Youtube頻道: https://www.youtube.com/channel/UCE_MU5LN5JZaNISRmfsY9LQ

客語 客委會

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