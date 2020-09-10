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消費送和牛、入會送伊比利豬！「乾杯Club」9/15登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
凡加入KANPAI GO！CLUB會員，即可獲得「伊比利豬系列商品」入會禮。圖／乾杯提供
凡加入KANPAI GO！CLUB會員，即可獲得「伊比利豬系列商品」入會禮。圖／乾杯提供

旗下擁有眾多品牌的「乾杯」，將於9月15日推出「KANPAI GO！CLUB」線上服務，提供線上訂位、消費積點等一系列服務，可讓會員的消費金額，轉成實際的禮品。首波推出的中秋積點優惠，提供會員享「點數10倍」的優惠，消費萬元，馬上就可兌換價值萬元的和牛禮盒。

KANPAI GO！CLUB所提供的「消費積點」服務中，會員至「乾杯超市」電商平台，或旗下任一餐飲品牌〈乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45〉，每消費滿100元就回饋1點KANPAI POINT，積點無上限。同時推出生日禮與不定期「點數翻倍」活動。「生日禮」可享生日當月贈送全品牌精緻餐點乙份，於生日當天用餐，再加碼消費點數3倍贈。

另外於10月1日至10月4日期間，推出「中秋十倍樂」離峰活動。針對乾杯、乾杯bar與老乾杯，凡於下午3點後入場、5點前離場，或是晚間9點後入場（老乾杯為晚間10點後入場），即可享點數10倍的優惠。消費滿萬元，即可獲得1,000點，可兌換萬元的和牛禮盒，或是頂級套餐等禮品。

另外每1點KANPAI POINT，可於路面店折抵1元，另外還有牛五花、雲丹和牛壽司等70款指定餐點，可享額外折抵優惠，最低27折起。例如以250點，即可於和牛47兌換價值880元的「特選日本和牛菲力角切」，約為28折。

配合服務上線，凡會員註冊完成，即贈「伊比利豬系列商品」入會禮，包含伊比利豬肋條、豬肉丸、涮涮燒等選擇，最高價值350元。積點滿1,000點，即可兌換萬元和牛禮盒、老乾杯豪華四人套餐、和牛47景觀雙人套餐、黑毛屋本家海陸雙雙四人套餐等贈禮，價值約在8,360～10,956元不等。

品牌 中秋 日本和牛

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