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珍藏DIOR最璀璨的20年！絕美珠寶書 必看經典全記錄

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Rizzoli出版社發行的「The A to Z of Victoire de Castellane」內頁。圖／迪奧提供
Rizzoli出版社發行的「The A to Z of Victoire de Castellane」內頁。圖／迪奧提供

由創意總監Victoire de Castellane主導的迪奧（DIOR）珠寶，無疑在過去的20年來，以大膽破格的創意成為每季發表的焦點，為珠寶界帶來換然一新的視野。由Rizzoli出版社發行的「The A to Z of Victoire de Castellane」收錄超過300張Dior經典珠寶創作的照片，搭配Victoire親手繪製的字母插畫，透過巴黎裝飾藝術博物館 （Musée des Arts Décoratifs）藝術總監Olivier Gabet的闡述，紀錄這20年來以想像力構築出的珠寶藝術世界。

出身貴族世家的Victoire，曾叔父Boni de Castellane是當代知名品味人士與收藏家，身為作家Marcel Proust的好友，更成為小說「追憶似水年華」中角色Robert de Saint-Loup的原型。她的祖母Silvia Hennessy是西班牙卡斯蒂列哈德古斯曼區（Castilleja de Guzman）的女爵，隨著每天服裝與場合變化配戴珠寶是生活日常。而Victoire自幼便展露過人的珠寶創作天份：5歲時，她就將幸運手鍊拆解改造成耳環；12歲時，她鑄造了自己的第一枚戒指。

1998年，Christian Dior首次成立珠寶部門，擔任創意總監的Victoire de Castellane展開了一場令人驚豔的美學革命。她善用種鮮明繽紛的彩色寶石：碧璽、尖晶石、摩根石、以及最鍾愛的蛋白石，不拘泥於傳統的鑽石、紅寶石、祖母綠、和藍寶石等四大寶石。她的設計靈感五花八門：漫畫人物、童話故事、迪士尼電影、食肉花、糖果、華麗的寶萊塢電影、Victoire自己的童年記憶、Dior先生的生活與服裝…

迪奧先生鍾愛的玫瑰，化成了各式各樣瑰麗的玫瑰珠寶與花園之美。迪奧先生的高級訂製服、喜愛的建築，慎對神秘力量的信仰，都成為Victoire的靈感素材，以充滿想像力、不拘泥於傳統珠寶的奇想，組成一個奇幻又充滿力量的珠寶世界。

DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane親手繪製的字母插畫之一。圖／迪奧提供
DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane親手繪製的字母插畫之一。圖／迪奧提供
DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane親手繪製的字母插畫之一。圖／迪奧提供
DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane親手繪製的字母插畫之一。圖／迪奧提供
Rizzoli出版社發行的「The A to Z of Victoire de Castellane」封面。圖／迪奧提供
Rizzoli出版社發行的「The A to Z of Victoire de Castellane」封面。圖／迪奧提供

珠寶 Dior

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