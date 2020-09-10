逾百克拉Type IIa全美巨鑽 破天荒無底價登蘇富比秋拍
蘇富比香港秋拍即將於10月初陸續登場，今日宣布即將於10月5日為單一拍品舉辦專場拍賣，這件拍品便是一枚重達102.39克拉橢圓形D色無瑕Type IIa的鑽石，並將破天荒地以「無底價」的方式拍賣，也就是說，最高的出價者將會是得標者並投得拍品，不論金額或鑽石本身的價值。這是拍賣史上首次以無底價方式上拍頂級鑽石，或是其他具同等重要性和內在價值的藝術品，引爆話題。
這是拍賣史上第八次出現重逾100克拉的D色內部無瑕或內外無瑕白鑽，這件拍品為拍賣史上第二大D色無瑕橢圓巨鑽，僅次於香港蘇富比2013年以破紀錄天價所拍出的118.28克拉橢圓形D色全美無瑕鑽石。就GIA的4C評級標準上都是最高級別，它也是在所有鑽石中少於2%，化學成份最為純淨、不含氮元素的Type IIa等級，透明度令人讚歎。
這枚102.39克拉巨鑽來自一顆重達271克拉的原石，於2018年從De Beers集團旗下位於加拿大安大略省的維克多鑽石礦（Victor Mine）開採出土，後由知名鑽石商Diacore進行長達整年的切割及打磨，是該礦場最具分量的鑽石。該礦區已於2019年停產進行環境復育。
102.3克拉橢圓形D色無瑕巨鑽將於10月5日以單一拍品形式上拍，並從9月15日起接受網上出價。拍品將於在北京、上海、紐約、台北及香港於拍賣前巡迴展出，採預約制。
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