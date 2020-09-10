快訊

8月進口陸製口罩8千萬片 經長呼籲注意這2點避踩雷

共機頻擾台 國防部譴責：解放軍應節制 勿當麻煩製造者

逾百克拉Type IIa全美巨鑽 破天荒無底價登蘇富比秋拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供

蘇富比香港秋拍即將於10月初陸續登場，今日宣布即將於10月5日為單一拍品舉辦專場拍賣，這件拍品便是一枚重達102.39克拉橢圓形D色無瑕Type IIa的鑽石，並將破天荒地以「無底價」的方式拍賣，也就是說，最高的出價者將會是得標者並投得拍品，不論金額或鑽石本身的價值。這是拍賣史上首次以無底價方式上拍頂級鑽石，或是其他具同等重要性和內在價值的藝術品，引爆話題。

這是拍賣史上第八次出現重逾100克拉的D色內部無瑕或內外無瑕白鑽，這件拍品為拍賣史上第二大D色無瑕橢圓巨鑽，僅次於香港蘇富比2013年以破紀錄天價所拍出的118.28克拉橢圓形D色全美無瑕鑽石。就GIA的4C評級標準上都是最高級別，它也是在所有鑽石中少於2%，化學成份最為純淨、不含氮元素的Type IIa等級，透明度令人讚歎。

這枚102.39克拉巨鑽來自一顆重達271克拉的原石，於2018年從De Beers集團旗下位於加拿大安大略省的維克多鑽石礦（Victor Mine）開採出土，後由知名鑽石商Diacore進行長達整年的切割及打磨，是該礦場最具分量的鑽石。該礦區已於2019年停產進行環境復育。

102.3克拉橢圓形D色無瑕巨鑽將於10月5日以單一拍品形式上拍，並從9月15日起接受網上出價。拍品將於在北京、上海、紐約、台北及香港於拍賣前巡迴展出，採預約制。

一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
一枚逾100克拉的D色完美無瑕橢圓形巨鑽，將史無前例以「無底價」形式登上蘇富比香港秋拍的晚拍。圖／蘇富比提供
這枚102.39克拉巨鑽來自一顆重達271克拉的原石。圖／蘇富比提供
這枚102.39克拉巨鑽來自一顆重達271克拉的原石。圖／蘇富比提供

香港 蘇富比

延伸閱讀

酷派珠寶！蘇富比鑽石攜手前Tiffany高級珠寶總監

相關新聞

逾百克拉Type IIa全美巨鑽 破天荒無底價登蘇富比秋拍

蘇富比香港秋拍即將於10月初陸續登場，今日宣布即將於10月5日為單一拍品舉辦專場拍賣，這件拍品便是一枚重達102.39克...

韓妞最新保養看「肌溫」！不同膚質靠降溫 找回水潤肌

很多人都羨慕韓妞們，有著水潤的好膚質，搭配上清透的化妝術，看起來膚質真的超好。最近氣溫超熱，但韓妞們如何保養呢？最近她們...

尹馨《與惡》舞台劇借酒澆愁 三瓶酒逼退離婚狄志杰

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，由公共電視文化事業基金會授權，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，該劇卡司豪華包含：尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出，公廣集團董事長陳郁秀也到場致詞，原著編劇呂蒔媛更現身力挺。

專為電競手遊玩家設計！Lenovo Legion Phone Duel首購9/15開跑

Lenovo今年7月發表首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性的橫式ATA中置架構（Advanced ...

馬鈴薯煎餅太想吃！PChome 24h購物獨家開賣「韓式HANARO OKCOOK即食料理｣

受疫情影響無法出國，在家追韓劇看到一道道美味的韓式家常小菜總是讓人嘴饞，PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANA...

疫情重創日本百貨業掀倒閉潮 微風常董岡一郎：台灣防疫一級棒

各國因應新冠肺炎入境管制，尤其觀光業、百貨業興盛的日本今年4、5月東京、大阪等主要城市宣布進入緊急狀態，百貨相繼歇業，重...

翻開阿嬤的珠寶盒 美炸黃金古董表展 歲月逆時中

時光是個俏皮的玩意兒，有時不經意打開爺爺奶奶或阿公阿媽留下的珠寶盒或收藏時，總在那些細膩的金工、婉約的設計裡發現：啊～原...

許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶

許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度...

漸層夢幻色酥皮 Vivienne Westwood推超美限量月餅

喜歡Vivienne Westwood的人一定都對標誌性的「土星」Logo元素很熟悉，這顆戴著皇冠的行星所象徵的浩瀚宇宙...

家樂福南港店關門歇業 顧客錯愕撲空

8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今天突然表示：南港店設備老舊且營運未達設定目標，決定永久結束南港店之...

忍不住想自摸！林柏宏穿LANVIN亮片裝展現「怪胎」性格

台北最近又有新的逛街打卡點！法國時尚品牌LANVIN在台北信義新天地A9館1樓推出快閃店，以標誌性的粉嫩藍色調裝璜打造出...

【2020周年慶】ALBION化妝水大容量、白神之露買大送小

想要肌膚健康，就要用「健康化妝水」，日本保養品牌ALBION，在2020週年慶期間，最主打的產品就是加大容量485ml的...

熱門新聞

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

疫情影響…蒜頭飆天價 竟比雞肉貴

每日星座運勢／天蠍利於推動新企劃 進財機會頗多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。