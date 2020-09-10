聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓妞最新保養看「肌溫」！不同膚質靠降溫 找回水潤肌
很多人都羨慕韓妞們，有著水潤的好膚質，搭配上清透的化妝術，看起來膚質真的超好。最近氣溫超熱，但韓妞們如何保養呢？最近她們風靡「肌溫保養法」，重點是要隨時注意肌膚的溫度，搭配上不同膚質，要有不同降溫術，才能維持肌膚在最佳的狀態。
根據韓媒報導，多數人的體溫約36.5度，而肌膚最佳溫度，得比體溫低約2度，特別是在夏天中，讓肌膚降溫，能讓肌膚持續穩定。
油性肌膚
夏天最容易臉部出油的就是油性肌膚，而且加上戴口罩，讓肌膚油水不平衡，韓妞的降溫法，就是隨身攜帶保濕噴霧，從戶外回到室內後，用保濕噴霧噴灑臉部，保濕兼具降溫的效果，另外清潔時，也至少要洗臉2次，才能達到效果。
乾性肌膚
乾性肌膚的人，皮膚比較薄，平常已經很重視保濕，想讓肌膚降溫，韓妞會用濕毛巾沾水，來降低臉部溫度，或甚至用冰鎮的方法，不要使用含有酒精的產品，不然肌膚會更乾。
混合性肌膚
混合性肌膚想要降溫，比較要重視是保濕，特別是要去室外之前，一定要先做好保濕工作，另外搭配定期去角質，洗完臉後濕敷化妝水等，讓肌膚狀況維持穩定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言