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韓妞最新保養看「肌溫」！不同膚質靠降溫 找回水潤肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG

很多人都羨慕韓妞們，有著水潤的好膚質，搭配上清透的化妝術，看起來膚質真的超好。最近氣溫超熱，但韓妞們如何保養呢？最近她們風靡「肌溫保養法」，重點是要隨時注意肌膚的溫度，搭配上不同膚質，要有不同降溫術，才能維持肌膚在最佳的狀態。

根據韓媒報導，多數人的體溫約36.5度，而肌膚最佳溫度，得比體溫低約2度，特別是在夏天中，讓肌膚降溫，能讓肌膚持續穩定。

油性肌膚

夏天最容易臉部出油的就是油性肌膚，而且加上戴口罩，讓肌膚油水不平衡，韓妞的降溫法，就是隨身攜帶保濕噴霧，從戶外回到室內後，用保濕噴霧噴灑臉部，保濕兼具降溫的效果，另外清潔時，也至少要洗臉2次，才能達到效果。

乾性肌膚

乾性肌膚的人，皮膚比較薄，平常已經很重視保濕，想讓肌膚降溫，韓妞會用濕毛巾沾水，來降低臉部溫度，或甚至用冰鎮的方法，不要使用含有酒精的產品，不然肌膚會更乾。

混合性肌膚

混合性肌膚想要降溫，比較要重視是保濕，特別是要去室外之前，一定要先做好保濕工作，另外搭配定期去角質，洗完臉後濕敷化妝水等，讓肌膚狀況維持穩定。

韓妞風靡「肌膚降溫法」。圖／摘自IG
韓妞風靡「肌膚降溫法」。圖／摘自IG
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG
韓妞們用各種方法，幫肌膚降溫。圖／摘自IG

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