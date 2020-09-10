專為電競手遊玩家設計！Lenovo Legion Phone Duel首購9/15開跑

Lenovo今年7月發表首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性的橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture）擄獲玩家關注，9月12日起於全台Lenovo門市進行巡迴體驗活動，首購於9月15日起開跑，在全台8家指定門市正式開賣，購機後於9月30日前至活動網頁完成登錄最高可享郵政禮券1,600元回饋。

Lenovo Legion Phone Duel採用ATA次世代中置架構（Advanced Technology Architecture），提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，搭載最新一代高通旗艦Snapdragon™ 865 Plus行動平台，電池配備90W疾速快充，從零電量到50%電量只需要10分鐘、30分鐘可100%充飽，中置充電孔讓玩家在充電時也能以橫向模式進行遊戲。

專為手遊玩家而生的Lenovo Legion Phone Duel特別強化聲光和操作效果。144 Hz高刷新率帶來流暢順滑的畫面，不怕殘影影響遊戲表現，並配備1.4cc超大音腔的雙對稱式正向立體聲喇叭及雙X軸線性馬達，虛擬遊戲觸控板能偵測手部動作，當手機在水平軸上旋轉時就能360度改變在遊戲中的視角，操作更直覺。

Lenovo Legion Phone Duel搭載2,000萬像素前置相機鏡頭，方便玩家用手機隨時行動直播，還可透過自拍編輯器為影像去背，並提供100種濾鏡選項及有趣的AR貼紙。Lenovo Legion Phone Duel共推出赤焰戰甲、炫藍冰刃等兩色，12GB+256GB售價24,990元、16GB+512GB售價29,990元。