快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專為電競手遊玩家設計！Lenovo Legion Phone Duel首購9/15開跑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Lenovo Legion Phone Duel共推出赤焰戰甲、炫藍冰刃等兩色。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel共推出赤焰戰甲、炫藍冰刃等兩色。圖／Lenovo提供

Lenovo今年7月發表首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性的橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture）擄獲玩家關注，9月12日起於全台Lenovo門市進行巡迴體驗活動，首購於9月15日起開跑，在全台8家指定門市正式開賣，購機後於9月30日前至活動網頁完成登錄最高可享郵政禮券1,600元回饋。

Lenovo Legion Phone Duel採用ATA次世代中置架構（Advanced Technology Architecture），提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，搭載最新一代高通旗艦Snapdragon™ 865 Plus行動平台，電池配備90W疾速快充，從零電量到50%電量只需要10分鐘、30分鐘可100%充飽，中置充電孔讓玩家在充電時也能以橫向模式進行遊戲。

專為手遊玩家而生的Lenovo Legion Phone Duel特別強化聲光和操作效果。144 Hz高刷新率帶來流暢順滑的畫面，不怕殘影影響遊戲表現，並配備1.4cc超大音腔的雙對稱式正向立體聲喇叭及雙X軸線性馬達，虛擬遊戲觸控板能偵測手部動作，當手機在水平軸上旋轉時就能360度改變在遊戲中的視角，操作更直覺。

Lenovo Legion Phone Duel搭載2,000萬像素前置相機鏡頭，方便玩家用手機隨時行動直播，還可透過自拍編輯器為影像去背，並提供100種濾鏡選項及有趣的AR貼紙。Lenovo Legion Phone Duel共推出赤焰戰甲、炫藍冰刃等兩色，12GB+256GB售價24,990元、16GB+512GB售價29,990元。

9月12日起Lenovo Legion Phone Duel於全台實體門市進行玩家巡迴體驗活動，首站將於崑碁威秀直營門市舉行，邀請聶小倩、Zoe等手遊實況主到現場與玩家互動、對戰與直播。Lenovo也宣布將與PUBG MOBILE:絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，10月初開放海選報名、進行海選，並於12月舉辦總冠軍賽，入圍總決賽資格的玩家還可與知名實況主、YouTuber一起組隊吃雞、爭取高額獎金。

Lenovo Legion Phone Duel可輕鬆連接螢幕、鍵盤、滑鼠與搖桿，打造無縫串聯的電競生態圈。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel可輕鬆連接螢幕、鍵盤、滑鼠與搖桿，打造無縫串聯的電競生態圈。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel採用獨特的雙X軸線性馬達、雙肩鍵、雙正向喇叭，讓玩家享受前所未有的沈浸式體驗。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel採用獨特的雙X軸線性馬達、雙肩鍵、雙正向喇叭，讓玩家享受前所未有的沈浸式體驗。圖／Lenovo提供
Lenovo首度推出電競手機Legion Phone Duel，首購於9月15日起開跑。圖／Lenovo提供
Lenovo首度推出電競手機Legion Phone Duel，首購於9月15日起開跑。圖／Lenovo提供
Lenovo將與PUBG MOBILE絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，10月初開始進行海選報名。圖／Lenovo提供
Lenovo將與PUBG MOBILE絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，10月初開始進行海選報名。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel配備2,000萬像素前置相機鏡頭，搭配影像去背、100種濾鏡及有趣的AR貼紙，方便玩家用手機隨時行動直播。圖／Lenovo提供
Lenovo Legion Phone Duel配備2,000萬像素前置相機鏡頭，搭配影像去背、100種濾鏡及有趣的AR貼紙，方便玩家用手機隨時行動直播。圖／Lenovo提供

直播 禮券 自拍

延伸閱讀

真好玩手遊韓國報捷 8月營收月增七成

聯想電競手機Legion Phone Duel 15日在台開賣

聯想更新最輕薄15吋遊戲筆電 Legion Slim 7i

14歲少女應徵手遊陪玩失蹤 高市警動員逾20刑警北上

相關新聞

尹馨《與惡》舞台劇借酒澆愁 三瓶酒逼退離婚狄志杰

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，由公共電視文化事業基金會授權，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，該劇卡司豪華包含：尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出，公廣集團董事長陳郁秀也到場致詞，原著編劇呂蒔媛更現身力挺。

專為電競手遊玩家設計！Lenovo Legion Phone Duel首購9/15開跑

Lenovo今年7月發表首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性的橫式ATA中置架構（Advanced ...

馬鈴薯煎餅太想吃！PChome 24h購物獨家開賣「韓式HANARO OKCOOK即食料理｣

受疫情影響無法出國，在家追韓劇看到一道道美味的韓式家常小菜總是讓人嘴饞，PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANA...

疫情重創日本百貨業掀倒閉潮 微風常董岡一郎：台灣防疫一級棒

各國因應新冠肺炎入境管制，尤其觀光業、百貨業興盛的日本今年4、5月東京、大阪等主要城市宣布進入緊急狀態，百貨相繼歇業，重...

翻開阿嬤的珠寶盒 美炸黃金古董表展 歲月逆時中

時光是個俏皮的玩意兒，有時不經意打開爺爺奶奶或阿公阿媽留下的珠寶盒或收藏時，總在那些細膩的金工、婉約的設計裡發現：啊～原...

許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶

許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度...

漸層夢幻色酥皮 Vivienne Westwood推超美限量月餅

喜歡Vivienne Westwood的人一定都對標誌性的「土星」Logo元素很熟悉，這顆戴著皇冠的行星所象徵的浩瀚宇宙...

家樂福南港店關門歇業 顧客錯愕撲空

8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今天突然表示：南港店設備老舊且營運未達設定目標，決定永久結束南港店之...

忍不住想自摸！林柏宏穿LANVIN亮片裝展現「怪胎」性格

台北最近又有新的逛街打卡點！法國時尚品牌LANVIN在台北信義新天地A9館1樓推出快閃店，以標誌性的粉嫩藍色調裝璜打造出...

【2020周年慶】ALBION化妝水大容量、白神之露買大送小

想要肌膚健康，就要用「健康化妝水」，日本保養品牌ALBION，在2020週年慶期間，最主打的產品就是加大容量485ml的...

600元有找！「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」9/11開賣

小米台灣宣布推出新品「小米GaN充電器Type-C 65W」、「小米藍牙耳機Earbuds超值版 S」，讓開學的學生減輕...

LINE TV台灣版線上百老匯開張 超人氣舞台劇on LINE

9月10日上線的「藝文表演館」，猶如台灣版線上百老匯，由LINE TV攜手udnFunLife共同打造「udn數位劇場」，開館首日推出故事工廠超人氣舞台劇：包括改編自華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集《小兒子》、結合莊子思想與密室遊戲的《莊子兵法》、喜感破表的愛情劇《3個諸葛亮》、改編自名作家王瓊玲老師的《一夜新娘》及發想自國寶級京劇大師朱陸豪生平故事《七十三變》。經典作品線上一次大滿足！

熱門新聞

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

疫情影響…蒜頭飆天價 竟比雞肉貴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。