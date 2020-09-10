尹馨《與惡》舞台劇借酒澆愁 三瓶酒逼退離婚狄志杰

狄志杰《與惡》對尹馨使出摸頭殺 讓金鐘女星謝瓊煖看得少女心噴發

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，由公共電視文化事業基金會授權，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，該劇卡司豪華包含：尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出，公廣集團董事長陳郁秀也到場致詞，原著編劇呂蒔媛更現身力挺。

故事工廠藝術總監黃致凱表示：輿論就是一場社會公審，你的一票，也許能阻止下一場悲劇的發生。劇組更向外傳達：「沒有人能置身事外，或許我們與惡的距離比你想像的，更近。」也因此，該劇透過兩次公投以及四種結局，來讓觀眾親身經歷選擇每一場結局的誕生，每一個演員對於當天要演哪一個結局都感到非常緊張。故事工廠執行長林佳鋒透露：「該劇成本達2800萬，是故事工廠成立以來，成本最高的一次舞台劇，特別感謝時藝多媒體跟udn聯合數位文創分擔了這個案子的製作風險，也感謝文策院及中國信託給予的贊助，我們才能大膽的嘗試導入科技投票。」

尹馨在《與惡》舞台劇飾演霸氣新聞部長官「宋喬安」，在戲裡用三瓶酒與狄志杰提離婚，為了揣摩到底要喝多少酒，以及喝法要喝整罐？又或是喝一杯、半杯？還是一杯喝到底？為此排練了非常多次。尤其該劇要巡迴演出23場，等於她要在舞台上連喝23次，她自認酒量不怎樣，舞台劇上酒瓶裡裝的是烏龍茶。

尹馨說，尤其最後與狄志杰兩人以悲傷做結尾，一場戲要從衝突到悲傷離合，她為此下足工夫，直喊：「這次在舞臺上進行公投決定結局，實在是太大膽了！」她說：「每一次投完票就往截然不同的路線走去，但是宋喬安的結局是往兩種不同的風格走，非常挑戰！」

而入圍本屆金鐘獎最佳女配角獎謝瓊煖，在《與惡》舞台劇飾演李媽媽，她透露在一旁觀看尹馨與狄志杰夫妻互動，讓她印象深刻，尤其兩人為修補關係的親密舉動，狄志杰對尹馨使出摸頭殺，看得她少女心都噴發，直呼：「最喜歡看戀愛戲。」問及謝瓊煖壓力大嗎？她透露：「有一個版本她還可以外出幫大家跑腿買買東西再回來！還有一個特別彩蛋版的結局，她不是飾演李媽媽，端看每一次觀眾投票的結果。」

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》購票請洽兩廳院，該劇並與台北市藝文推廣處合辦，時藝多媒體、聯合數位文創參與投資。此外，故事工廠與udn、LINE TV合作的LINE TV藝文表演館「 數位劇場 」正式上線推出！歡迎觀眾同時在「真實劇場」和「數位劇場」欣賞故事工廠所有作品！