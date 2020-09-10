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馬鈴薯煎餅太想吃！PChome 24h購物獨家開賣「韓式HANARO OKCOOK即食料理｣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO OKCOOK即食料理，推出8道韓式招牌菜。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO OKCOOK即食料理，推出8道韓式招牌菜。圖／PChome 24h購物提供

受疫情影響無法出國，在家追韓劇看到一道道美味的韓式家常小菜總是讓人嘴饞，PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO流通的HANARO OKCOOK即食料理，共有推出4大系列、8道韓式招牌菜色，包括炒粉絲（雜菜）、炒飯、韓式煎餅、炸物小點等，簡單加熱約6分鐘就能上桌。

韓劇《一起吃飯吧》中徐玄振大嗑老奶奶親手料理的家常菜，最搶戲的莫過於「韓式炒粉絲｣，由多種蔬菜混合製作，是韓國人與家人團聚或節慶必備的料理。HANARO OKCOOK將韓劇中的家鄉味包裹在即食料理當中，以黑木耳、紅蘿蔔、菠菜、雞蛋絲、洋蔥等食材搭配獨門道地醬料，口感清爽滑順，用微波或平底鍋小火翻炒約6分鐘就能馬上開吃，可依喜好添加芝麻油提味，售價149元；另一道「香辣章魚炒飯」在韓劇的出鏡率也很高，最適合作為三餐主食，吃得到Ｑ彈章魚的鮮甜美味，售價299元。

韓綜《一日三餐》中被觀眾稱為「車大媽」、「車嬸」的車勝元，將隨手可得的食材變身為韓式煎餅，暖心又有飽足感，也是韓國人下雨天必吃小食，HANARO OKCOOK推出「海鮮煎餅」、「泡菜煎餅」、「馬鈴薯煎餅」等3款道地口味，售價249～299元。

PChome 24h購物以「PChomeX家好選物」為主軸概念，透過不同職人合作，傳遞品味質感的新生活理念，繼8月底推出baan泰式雪糕與拌麵系列之後，本波新品嚴選韓國農協HANARO流通的HANARO OKCOOK即食料理，跨越時間與空間限制，將韓式正宗家常料理搬上國人餐桌，不必飛到韓國或預訂韓式餐館，在家也能變身韓劇男女主角輕鬆品嘗韓式美食。

HANARO OKCOOK海鮮煎餅，1袋（3份）售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK海鮮煎餅，1袋（3份）售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK蒜味蝦仁炒飯，1袋（2包）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK蒜味蝦仁炒飯，1袋（2包）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK蔬菜海苔炸捲，售價329元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK蔬菜海苔炸捲，售價329元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK炸起司條，售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK炸起司條，售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK馬鈴薯煎餅，1袋（3份）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK馬鈴薯煎餅，1袋（3份）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO OKCOOK即食料理，推出8道韓式招牌菜。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO OKCOOK即食料理，推出8道韓式招牌菜。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK香辣章魚炒飯，1袋（2包）售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK香辣章魚炒飯，1袋（2包）售價299元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK泡菜煎餅，1袋（3份）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK泡菜煎餅，1袋（3份）售價249元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK韓式炒粉絲（原味），1盒售價149元。圖／PChome 24h購物提供
HANARO OKCOOK韓式炒粉絲（原味），1盒售價149元。圖／PChome 24h購物提供

韓國 PChome 購物

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