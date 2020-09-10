馬鈴薯煎餅太想吃！PChome 24h購物獨家開賣「韓式HANARO OKCOOK即食料理｣

受疫情影響無法出國，在家追韓劇看到一道道美味的韓式家常小菜總是讓人嘴饞，PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANARO流通的HANARO OKCOOK即食料理，共有推出4大系列、8道韓式招牌菜色，包括炒粉絲（雜菜）、炒飯、韓式煎餅、炸物小點等，簡單加熱約6分鐘就能上桌。

韓劇《一起吃飯吧》中徐玄振大嗑老奶奶親手料理的家常菜，最搶戲的莫過於「韓式炒粉絲｣，由多種蔬菜混合製作，是韓國人與家人團聚或節慶必備的料理。HANARO OKCOOK將韓劇中的家鄉味包裹在即食料理當中，以黑木耳、紅蘿蔔、菠菜、雞蛋絲、洋蔥等食材搭配獨門道地醬料，口感清爽滑順，用微波或平底鍋小火翻炒約6分鐘就能馬上開吃，可依喜好添加芝麻油提味，售價149元；另一道「香辣章魚炒飯」在韓劇的出鏡率也很高，最適合作為三餐主食，吃得到Ｑ彈章魚的鮮甜美味，售價299元。

韓綜《一日三餐》中被觀眾稱為「車大媽」、「車嬸」的車勝元，將隨手可得的食材變身為韓式煎餅，暖心又有飽足感，也是韓國人下雨天必吃小食，HANARO OKCOOK推出「海鮮煎餅」、「泡菜煎餅」、「馬鈴薯煎餅」等3款道地口味，售價249～299元。