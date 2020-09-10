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偽出國！Buckskin柏克金2020德國啤酒節 下周五開喝！
一年一度的啤酒盛事：德國「慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）」今年雖然因疫情影響宣佈停辦，但金車柏克金則將舉辦「Buckskin 2020德國啤酒節」，以德式工藝的柏克金鮮釀啤酒搭配美食，用舌尖暢遊慕尼黑，大快朵頤。
慕尼黑啤酒節源起於1810年10月12日，當時的王子登基成為國王路德威希一世（ Ludwig I ），並在泰瑞城門前成婚，並與全城子民暢飲啤酒。加上傳統中十月是德國大麥與啤酒花收成的節氣，這項啤酒節於是和歡樂、分享的心情流傳至今，慕尼黑政府也在1995年嘗試將這項屬地的節慶國際化，向全世界推廣德式啤酒。
柏克金啤酒餐廳今年再度推出期間限定的「德國啤酒節限定套餐」，搭配嚴選12款鮮釀德式啤酒，並附期間限定的「十月節慶啤酒」500ml一杯；而從即日起到9月13日晚上12點為止，凡於活動網頁按讚、留言、分享與tag一位好友，柏克金啤酒餐廳還將隨機抽出2組「兩人同行免費享用德國啤酒節限定套餐」，體驗德式啤酒風味？手腳要快。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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