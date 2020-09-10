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疫情重創日本百貨業掀倒閉潮 微風常董岡一郎：台灣防疫一級棒

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風集團執行常董岡一郎（左二）指出，「台灣防疫成果是全世界一級棒，也讓各國羨慕，我是日本人生活在台灣都覺得非常Lucky、覺得很有面子。」圖／微風提供
微風集團執行常董岡一郎（左二）指出，「台灣防疫成果是全世界一級棒，也讓各國羨慕，我是日本人生活在台灣都覺得非常Lucky、覺得很有面子。」圖／微風提供

各國因應新冠肺炎入境管制，尤其觀光業、百貨業興盛的日本今年4、5月東京、大阪等主要城市宣布進入緊急狀態，百貨相繼歇業，重啟營業後在少了觀光客財源下，零售、服務業持續低迷，微風集團執行常董岡一郎今日指出，日本百貨業上半年業績衰退一半，日本區域型百貨目前已有12家倒閉。但反觀台灣因防疫有成仍維持正常生活，9月陸續進入周年慶大戰。岡一郎表示，感謝衛福部，台灣的防疫成果是全世界一級棒，也讓各國羨慕，我是日本人生活在台灣都覺得非常Lucky、覺得很有面子。」

岡一郎指出，今年台灣百貨業在3～6月這幾個月非常辛苦，7、8月因暑假關係，民眾無法出國集中國內消費，加上振興三倍券推出，讓百貨業績逐漸起色，7、8月微風在精品部分都有近翻倍成長。微風周年慶各店將分為三波陸續開跑，周年慶目標為41.8億，較去年成長2％。

首波周年慶由微風廣場、微風南京先發，從9月17日起至9月30日展開。今年微風會員當日當館消費6,000元可參加總價值超過百萬元的獎項抽獎，有機會抽中iPhone 11、台北老爺大酒店景隅套房住宿、Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱等；另外還可至微風積點禮遇會員活動頁線上登記輸入「微風會員編號」，還可參加會員加碼登記抽，就有機會獲得Samsung S20、和牛47 1萬元餐券等多項好禮，等於一張6,000元發票可雙重抽。

另外，微風廣場除了各業種滿額贈外，今年更首次推出首四日加碼回饋，全館(珠寶、手表、名品、餐飲除外)累計消費滿30萬元；國際精品、2樓Hastens累計消費滿80萬元即贈1萬元酬賓劵。

微風南京除了有首四日商品獨賣，今年也推出超值「7元」加購價。Breeze Super精品超市復興本店、南京店周年慶期間全面9折起，首四日推出水果禮盒單筆消費滿萬元即享85折優惠。

微風廣場、微風南京周年慶將在9月17起至9月30日展開。記者江佩君／攝影
微風廣場、微風南京周年慶將在9月17起至9月30日展開。記者江佩君／攝影
微風會員當日當館消費6,000元可參加抽獎，獎項包括Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱。記者江佩君／攝影
微風會員當日當館消費6,000元可參加抽獎，獎項包括Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱。記者江佩君／攝影
微風會員消費滿6,000元，在活動頁線上登記輸入「微風會員編號」，還可參加會員加碼登記抽，獎項包括Samsung S20手機。記者江佩君／攝影
微風會員消費滿6,000元，在活動頁線上登記輸入「微風會員編號」，還可參加會員加碼登記抽，獎項包括Samsung S20手機。記者江佩君／攝影
Breeze Super三色葡萄木箱禮盒原價6,460元，周年慶特價5,500元。圖／微風提供
Breeze Super三色葡萄木箱禮盒原價6,460元，周年慶特價5,500元。圖／微風提供
Breeze Super日本和牛豪華燒肉組原價11,250元，周年慶特價7,800元。圖／微風提供
Breeze Super日本和牛豪華燒肉組原價11,250元，周年慶特價7,800元。圖／微風提供

微風 周年慶 日本

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