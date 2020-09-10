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翻開阿嬤的珠寶盒 美炸黃金古董表展 歲月逆時中
時光是個俏皮的玩意兒，有時不經意打開爺爺奶奶或阿公阿媽留下的珠寶盒或收藏時，總在那些細膩的金工、婉約的設計裡發現：啊～原來這種懷舊的氣息最對味！萬國表（IWC）近日遠從原廠調借來四款古董葡萄牙腕表，而伯爵也將在下周舉辦古董時計展，不約而同透過翻轉時光，感受古今的差異，以及不隨歲月更迭的永恆感動。
誕生於1930年代的「葡萄牙」系列，最早是由兩位葡萄牙商人向IWC特別訂購而聞名，進而在日後成為IWC的經典系列；修長的柳葉形指針、軌道式的分鐘刻度，同時具備優雅的古典風格與優秀的時間辨讀性。而這四枚古董時計的時間分別自1939年到1997年不等，1939年的Cal.74正是1939年首度發表的表款、而Ref.3531則為1997年首發，正好是時間的原點，與近代「重開機」的設計風格轉淚點；值得一提的則是另外兩只1967年的Yacht Club 1，Cal.8541的這枚全金鍊帶表款，正與1977年的Yacht Club II（Cal.3252），形成鮮明對比，尤其後者精鋼、略帶八角形的表殼，展現出1980年的歲月切片。四款古董時計將與新款的葡萄牙系列表款，同場於IWC台北101專賣店上展出至九月底為止。
另外伯爵即將在下周9月15日、於台北101專賣店登場的「Artist of Secret Time時間藝術」經典時計風華展，則羅列了橫貫80年光陰的伯爵時計之秘。多數以黃K金創作，從1957年的9P手上鍊機芯、1948年的戒指神秘表、1958年的黃金袖扣，以及1967年的信函表，超越想像力的邊界。雖然電影「天能」中的逆轉時間暫時不存在現在，但手表確實不只有圓形、方形。如何感受時間與生活與奢華？或親臨伯爵經典實際風華展，眼見為憑。
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