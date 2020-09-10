快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻開阿嬤的珠寶盒 美炸黃金古董表展 歲月逆時中

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
四款古董時計將與新款的葡萄牙系列表款，同場於IWC台北101專賣店上展出至九月底為止。圖 / IWC提供。
四款古董時計將與新款的葡萄牙系列表款，同場於IWC台北101專賣店上展出至九月底為止。圖 / IWC提供。

時光是個俏皮的玩意兒，有時不經意打開爺爺奶奶或阿公阿媽留下的珠寶盒或收藏時，總在那些細膩的金工、婉約的設計裡發現：啊～原來這種懷舊的氣息最對味！萬國表（IWC）近日遠從原廠調借來四款古董葡萄牙腕表，而伯爵也將在下周舉辦古董時計展，不約而同透過翻轉時光，感受古今的差異，以及不隨歲月更迭的永恆感動。

誕生於1930年代的「葡萄牙」系列，最早是由兩位葡萄牙商人向IWC特別訂購而聞名，進而在日後成為IWC的經典系列；修長的柳葉形指針、軌道式的分鐘刻度，同時具備優雅的古典風格與優秀的時間辨讀性。而這四枚古董時計的時間分別自1939年到1997年不等，1939年的Cal.74正是1939年首度發表的表款、而Ref.3531則為1997年首發，正好是時間的原點，與近代「重開機」的設計風格轉淚點；值得一提的則是另外兩只1967年的Yacht Club 1，Cal.8541的這枚全金鍊帶表款，正與1977年的Yacht Club II（Cal.3252），形成鮮明對比，尤其後者精鋼、略帶八角形的表殼，展現出1980年的歲月切片。四款古董時計將與新款的葡萄牙系列表款，同場於IWC台北101專賣店上展出至九月底為止。

另外伯爵即將在下周9月15日、於台北101專賣店登場的「Artist of Secret Time時間藝術」經典時計風華展，則羅列了橫貫80年光陰的伯爵時計之秘。多數以黃K金創作，從1957年的9P手上鍊機芯、1948年的戒指神秘表、1958年的黃金袖扣，以及1967年的信函表，超越想像力的邊界。雖然電影「天能」中的逆轉時間暫時不存在現在，但手表確實不只有圓形、方形。如何感受時間與生活與奢華？或親臨伯爵經典實際風華展，眼見為憑。

PIAGET在1958年作品，在一對黃K金袖扣裡藏入了6N手上鍊機芯，突破想像力與風格的可能。圖 / PIAGET提供。
PIAGET在1958年作品，在一對黃K金袖扣裡藏入了6N手上鍊機芯，突破想像力與風格的可能。圖 / PIAGET提供。
左邊是1967年的Yacht Club I、右邊是1977年的Yacht Club II腕表，十年間的差異與美學變化，親眼比對最清楚。圖 / IWC提供。
左邊是1967年的Yacht Club I、右邊是1977年的Yacht Club II腕表，十年間的差異與美學變化，親眼比對最清楚。圖 / IWC提供。
即將在下周登場的伯爵古董時計展，橫跨80年的時光，展現形式、工藝與美的時光切片。圖 / PIAGET提供。
即將在下周登場的伯爵古董時計展，橫跨80年的時光，展現形式、工藝與美的時光切片。圖 / PIAGET提供。

葡萄牙 腕表 台北101

延伸閱讀

繁花盛開妝點新娘 周大福、鎮金店金飾新作好幸福

相關新聞

尹馨《與惡》舞台劇借酒澆愁 三瓶酒逼退離婚狄志杰

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版改編自同名電視劇，由公共電視文化事業基金會授權，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，該劇卡司豪華包含：尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出，公廣集團董事長陳郁秀也到場致詞，原著編劇呂蒔媛更現身力挺。

專為電競手遊玩家設計！Lenovo Legion Phone Duel首購9/15開跑

Lenovo今年7月發表首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性的橫式ATA中置架構（Advanced ...

馬鈴薯煎餅太想吃！PChome 24h購物獨家開賣「韓式HANARO OKCOOK即食料理｣

受疫情影響無法出國，在家追韓劇看到一道道美味的韓式家常小菜總是讓人嘴饞，PChome 24h購物獨家開賣韓國農協HANA...

疫情重創日本百貨業掀倒閉潮 微風常董岡一郎：台灣防疫一級棒

各國因應新冠肺炎入境管制，尤其觀光業、百貨業興盛的日本今年4、5月東京、大阪等主要城市宣布進入緊急狀態，百貨相繼歇業，重...

翻開阿嬤的珠寶盒 美炸黃金古董表展 歲月逆時中

時光是個俏皮的玩意兒，有時不經意打開爺爺奶奶或阿公阿媽留下的珠寶盒或收藏時，總在那些細膩的金工、婉約的設計裡發現：啊～原...

許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶

許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度...

漸層夢幻色酥皮 Vivienne Westwood推超美限量月餅

喜歡Vivienne Westwood的人一定都對標誌性的「土星」Logo元素很熟悉，這顆戴著皇冠的行星所象徵的浩瀚宇宙...

家樂福南港店關門歇業 顧客錯愕撲空

8月初宣布暫時停止營業，將重整再出發的家樂福南港店，今天突然表示：南港店設備老舊且營運未達設定目標，決定永久結束南港店之...

忍不住想自摸！林柏宏穿LANVIN亮片裝展現「怪胎」性格

台北最近又有新的逛街打卡點！法國時尚品牌LANVIN在台北信義新天地A9館1樓推出快閃店，以標誌性的粉嫩藍色調裝璜打造出...

【2020周年慶】ALBION化妝水大容量、白神之露買大送小

想要肌膚健康，就要用「健康化妝水」，日本保養品牌ALBION，在2020週年慶期間，最主打的產品就是加大容量485ml的...

600元有找！「小米藍牙耳機Earbuds超值版S」9/11開賣

小米台灣宣布推出新品「小米GaN充電器Type-C 65W」、「小米藍牙耳機Earbuds超值版 S」，讓開學的學生減輕...

LINE TV台灣版線上百老匯開張 超人氣舞台劇on LINE

9月10日上線的「藝文表演館」，猶如台灣版線上百老匯，由LINE TV攜手udnFunLife共同打造「udn數位劇場」，開館首日推出故事工廠超人氣舞台劇：包括改編自華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集《小兒子》、結合莊子思想與密室遊戲的《莊子兵法》、喜感破表的愛情劇《3個諸葛亮》、改編自名作家王瓊玲老師的《一夜新娘》及發想自國寶級京劇大師朱陸豪生平故事《七十三變》。經典作品線上一次大滿足！

熱門新聞

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

疫情影響…蒜頭飆天價 竟比雞肉貴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。