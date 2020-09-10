雪莉桶有兩種 哪裡不一樣？

台灣人對於雪莉桶的偏愛，舉世皆知。幾乎所有威士忌酒廠打著「獨獻台灣」名號、全世界只在台灣獨家上市的酒款，即便不是從頭到尾都用雪莉桶的陳年，也一定會用雪莉桶來進行「過桶」。

為什麼雪莉桶這麼受歡迎？為什麼非要雪莉桶不可？這與心理學息息相關。當我們看到兩杯威士忌，一杯顏色比較深，一杯顏色比較淺；許多人先入為主地就會有了預設立場，認為顏色比較深的那一杯，「應該」會比較好喝。

在這樣微妙的心理之下，相較於使用波本桶熟成的威士忌所呈現的淡金黃色酒液，以雪莉桶所熟成的、甚至有時候深到跟家裡的醬油差不多顏色的雪莉桶威士忌，自然會比較吃香，也比較容易在市場上賣到好價錢，這自然讓威士忌酒廠對雪莉桶趨之若鶩。

在雪莉桶當中，大致分為使用歐洲紅橡木的「歐洲紅橡木雪莉桶」，以及使用美國白橡木的「美國白橡木雪莉桶」。

因為兩者的紋理與生長密度不同，在進行威士忌陳年時的氣密性也不同，因此會造成不同的陳年效果，替威士忌帶來不同面向的風味。

其中歐洲紅橡木生長較為緩慢，木質具有多孔透氣的結構，因此在陳年時會為威士忌帶來更多辛香料的風味，以及更加強而有力的酒體。至於美國白橡木則生長速度相對較快，紋理細密緊實，潤味需要更多時間，會帶給威士忌較為柔和的香草甜味氣息。

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