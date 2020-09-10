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許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
許路兒以驚人美腿演繹René Caovilla秋冬系列。圖／取自IG
許路兒以驚人美腿演繹René Caovilla秋冬系列。圖／取自IG

許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度以經典款Cleo延伸推出的踝靴，水晶鑲飾為鞋款帶來晶亮點綴，而神秘、奢華正是秋冬新品的氛圍。

全新Cleopatra踝靴靈感來自性感的埃及豔后，黑色絨面搭襯華麗細跟，宛如黑夜閃爍光芒的動物眼神，有著詭譎奢華的氣息，鞋面鑲嵌1,860顆水晶的蛇型螺旋線圈為品牌標誌，穿起來相當顯膚白，許路兒也表現了拉長腿部線條的極佳效果。另一雙Galaxia高跟鞋系列，以銀色、象牙白呈現，鏤空的密布水晶，構成亮晶晶的網狀，包覆腳踝也有隱約性感。

另外，Eliza平底鞋則是實穿好搭的鞋款，推出紅、黑色款，珍珠交叉繫帶有著小女人的夢幻，許路兒搭襯波點蛋糕裙和丸子包頭，有舞者的甜蜜氣質。René Caovilla秋冬新品多以經典款式延伸，增加更多細節來增添視覺豐富，例如全新的Isabel鞋履，將原本的蛇型繞踝改為黑色絲緞、1,200顆白色珍珠，再穿插90顆水鑽，相較Cleo顯得較為古典，而全新的Flora Cleo則是以花卉刺繡為主，帶來花園的繽紛感；去年推出的Xtra Sneakers閃鑽小白鞋，則在今年秋冬鑲飾酒紅色水鑽，用以呼應季節色彩。

René Caovilla Xtra Sneakers酒紅色閃鑽小白鞋，39,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Xtra Sneakers酒紅色閃鑽小白鞋，39,000元。圖／René Caovilla提供
許路兒演繹René Caovilla Galaxia銀色款，65,000元。圖／取自IG
許路兒演繹René Caovilla Galaxia銀色款，65,000元。圖／取自IG
許路兒穿秋冬全新René Caovilla Cleopatra踝靴，57,500元。圖／取自IG
許路兒穿秋冬全新René Caovilla Cleopatra踝靴，57,500元。圖／取自IG
許路兒身穿波點蛋糕裙搭襯René Caovilla Eliza黑色款，36,000元。圖／取自IG
許路兒身穿波點蛋糕裙搭襯René Caovilla Eliza黑色款，36,000元。圖／取自IG
許路兒以修長美腿詮釋René Caovilla Galaxia銀色款，65,000元。圖／取自IG
許路兒以修長美腿詮釋René Caovilla Galaxia銀色款，65,000元。圖／取自IG
René Caovilla Galaxia象牙白款式，65,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Galaxia象牙白款式，65,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Chandelier，59,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Chandelier，59,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Eliza紅色款，36,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Eliza紅色款，36,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Flora Cleo，72,000元。圖／René Caovilla提供
René Caovilla Flora Cleo，72,000元。圖／René Caovilla提供

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