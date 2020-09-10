許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶

許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度以經典款Cleo延伸推出的踝靴，水晶鑲飾為鞋款帶來晶亮點綴，而神秘、奢華正是秋冬新品的氛圍。

全新Cleopatra踝靴靈感來自性感的埃及豔后，黑色絨面搭襯華麗細跟，宛如黑夜閃爍光芒的動物眼神，有著詭譎奢華的氣息，鞋面鑲嵌1,860顆水晶的蛇型螺旋線圈為品牌標誌，穿起來相當顯膚白，許路兒也表現了拉長腿部線條的極佳效果。另一雙Galaxia高跟鞋系列，以銀色、象牙白呈現，鏤空的密布水晶，構成亮晶晶的網狀，包覆腳踝也有隱約性感。