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許路兒白皙鉛筆腿真的太逼人了 René Caovilla秋冬新款亮晶晶
許路兒日前又在IG秀出了超美長腿照，她腳上穿的正是義大利鞋履品牌René Caovilla 2020秋冬新品，尤其是首度以經典款Cleo延伸推出的踝靴，水晶鑲飾為鞋款帶來晶亮點綴，而神秘、奢華正是秋冬新品的氛圍。
全新Cleopatra踝靴靈感來自性感的埃及豔后，黑色絨面搭襯華麗細跟，宛如黑夜閃爍光芒的動物眼神，有著詭譎奢華的氣息，鞋面鑲嵌1,860顆水晶的蛇型螺旋線圈為品牌標誌，穿起來相當顯膚白，許路兒也表現了拉長腿部線條的極佳效果。另一雙Galaxia高跟鞋系列，以銀色、象牙白呈現，鏤空的密布水晶，構成亮晶晶的網狀，包覆腳踝也有隱約性感。
另外，Eliza平底鞋則是實穿好搭的鞋款，推出紅、黑色款，珍珠交叉繫帶有著小女人的夢幻，許路兒搭襯波點蛋糕裙和丸子包頭，有舞者的甜蜜氣質。René Caovilla秋冬新品多以經典款式延伸，增加更多細節來增添視覺豐富，例如全新的Isabel鞋履，將原本的蛇型繞踝改為黑色絲緞、1,200顆白色珍珠，再穿插90顆水鑽，相較Cleo顯得較為古典，而全新的Flora Cleo則是以花卉刺繡為主，帶來花園的繽紛感；去年推出的Xtra Sneakers閃鑽小白鞋，則在今年秋冬鑲飾酒紅色水鑽，用以呼應季節色彩。
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